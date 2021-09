Comment va Tom Felton après s’être effondré sur un terrain de golf

Draco Malfoy sera l’un des personnages les plus détestés de Harry Potter, surtout dans les premiers livres (et films de la série), mais au fil du temps, il a conquis le cœur des fans. D’abord à cause de l’évolution de son personnage, qui s’est avéré moins découragé mais plutôt un pauvre enfant entraîné par les mauvaises décisions de sa famille. Mais aussi la perception de ce personnage a changé de la main de Tom feutre.

Tom feutre, qui a joué le personnage de la saga créée par JK Rowling Dans tous les films, il est l’un des artistes les plus actifs dans les réseaux lorsqu’il s’agit de se souvenir Harry Potter. En effet, il fut un temps de ceux qui incitèrent ses anciens collègues à organiser une réunion pour fêter les 20 ans de la première du premier film, Harry Potter et la Pierre Philosophale. Ceci, pour les fans de la franchise qui donneraient tout pour revoir leurs personnages en action, est d’une grande valeur.

Ce jour-là, l’acteur qui a donné vie à Draco Malfoy a fait la une des journaux pour un accident qu’il a subi lors d’un tournoi de golf dans le Wisconsin. Au milieu de la tasse Ryder, où il était présent, Felton a décompensé et a dû être assisté par du personnel médical. S’il a été dit qu’il avait repris connaissance assez rapidement, il restait encore à savoir ce qui s’était passé une fois que les médecins l’avaient transféré.

Il y a quelques heures, le musicien et ami de Tom feutre, Derek Pitts, a rassuré ses fans. A travers une story postée sur son compte Instagram a écrit: « C’est bien ». De plus, il lui a souhaité une « rapide rétablissement » à l’acteur qui a partagé une photo sur laquelle il avait l’air bien mais on ne savait pas si elle avait été prise avant ou après l’événement. Jusqu’à présent, les causes qui ont conduit à son évanouissement n’ont pas été signalées.

Harry Potter l’a rendu célèbre… Ou presque

Tom feutre doit beaucoup aux films de Harry Potter, qui, dit-il, a changé sa vie et l’a même fait commencer à lire quand il était enfant. De plus, ils ont fait de lui une grande star que les gens reconnaissent souvent à chaque fois qu’ils le rencontrent. Ou du moins c’est ainsi qu’on pourrait le dire, sauf pour certains qui ne savent pas très bien qui est la personne en face d’eux.

Dans son passage à travers Argentine Comic Con à partir de 2017, Tom feutre a révélé qu’il est à plusieurs reprises confondu avec Aaron Paul, le chiffre de Breaking Bad. Mais ce qui est frappant, c’est qu’il n’est pas seulement confondu avec l’artiste qui a donné vie à Jesse Pinkman mais aussi avec un autre artiste bien connu. Certains le confondent souvent avec Ryan Gosling Et c’est ce qu’a dit l’acteur, qui a dit qu’on lui avait demandé une fois dans un fast-food s’il était l’acteur de Journal d’une passion.