Comment va The Whale, le film A24 avec Sadie Sink et Brendan Fraser

in

A24

L’actrice qui incarne Max Mayfield dans Stranger Things devrait jouer dans le prochain film de Darren Aronofsky. Connaître tous les détails avant son lancement !

© GettySadie Sink et Brendan Fraser sont à l’affiche du prochain film A24.

Est vendredi 1er juillet j’arrive à Netflix tome 2 de la quatrième saison de choses étranges. Les abonnés de la plateforme de streaming attendaient avec impatience ce nouvel opus et ont partagé leurs meilleures réactions sur les réseaux sociaux. La fiction est revenue une fois de plus avec l’un des personnages les plus appréciés : Max Mayfield. C’est que Évier Sadie il a su tenir un rôle solide avec des scènes étonnantes. Découvrez le prochain projet de l’actrice !

Depuis qu’il a rejoint la série en 2017, quelques portes se sont ouvertes pour donner un coup de pouce à sa carrière. Et c’est qu’il a déjà réussi à participer à des productions telles que la rue de la terreur ou dans Trop bien, le court-métrage de Taylor Swift qui cumule déjà près de 70 millions de vues. Mais ce n’est pas sa seule nouveauté au programme : il dirigera également le casting de La baleinele prochain film A24.

C’était en février 2021 lorsque Deadline a confirmé que la star de choses étranges rejoindrait le long métrage commandé par le nominé aux Oscars Darren Aronofsky. Le cinéaste derrière Requiem, Le Cygne Noir Oui Mère! est prêt à revenir à l’écran en grand. Elle le fera avec ce film, qui mettra également en vedette la performance de brendan fraser dans le rôle principal et Ty Simpkins, Samantha Morton et Hong Chau dans les seconds rôles.

de quoi s’agira-t-il La baleine? Il racontera le drame d’un homme en surpoids essayant de renouer avec sa fille adolescente après des années de séparation. avec scénario de Samuel D Hunter, le même auteur de la pièce homonyme dont il s’inspire, montrera un visage complètement dramatique, différent de ce qu’on a vu jusqu’à présent de Brendan Fraser et Sadie Sink. Cependant, sa date de sortie en salles est encore inconnue.

+ La sortie de Stranger Things sur Netflix

A partir de ce 1er juillet, le deux épisodes restants de la quatrième saison de choses étranges. Dans le premier épisode, les amis se séparent pour la première fois pendant les vacances de printemps pour affronter des souvenirs troublants et une nouvelle menace surnaturelle. Dans cette deuxième partie, ils traverseront un futur terrifiant à la première personne. Max pourra-t-il vaincre Vecna ​​?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂