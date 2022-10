Comment va la série avec David Beckham sur Disney+

Disney+

Le footballeur britannique joue dans Beckham : sauvez notre équipe. Revoyez le synopsis, la bande-annonce et la date de première sur la plateforme de streaming !

©Disney+David Beckham présente Beckham : Sauvez notre équipe.

C’est connu que David Beckham Il est l’un des athlètes les plus reconnus de ces derniers temps. L’ancien footballeur anglais a su construire une carrière professionnelle où le succès était le protagoniste. En ce sens, il est prêt à unir sa passion pour la discipline au monde du spectacle main dans la main avec Disney+. C’est que très bientôt il jouera sa propre série sur la plateforme de streaming qui a déjà publié sa première bande-annonce officielle. C’est tout ce que vous devez savoir !

La production s’intitulera Beckham : Sauvez notre équipe et c’est un travail conjoint entre vingt vingtl’entreprise qui a remporté les prix BAFTA et RTF, ainsi que Atelier 99, le studio de contenu fondé par le footballeur lui-même. Loin de la fiction, il s’agit d’une série au format documentaire qui viendra exclusivement au service d’abonnement, invitant les utilisateurs à un voyage nostalgique à travers les débuts de l’athlète.

De quoi s’agit-il? Ce nouveau produit britannique original est tout au sujet de l’émotion. David Beckham revient à ses racines dans l’est de Londres lorsqu’il décide de guider le Garçons vers l’ouest, une équipe de football pour enfants qui s’est classée dernière de sa ligue et qui est sur le point d’être reléguée. “Nou est-ce n’importe quelle ligue, c’est la même dans laquelle Beckham a joué quand il était enfant. En collaboration avec les entraîneurs actuels, la star du football tentera de changer la fortune de l’équipe», assure le synopsis officiel de Disney+.

Racontant des histoires de sa propre carrière – qui a duré 20 ans dans les clubs les plus titrés du monde – Beckham tente de guider le jeune groupe à travers des leçons d’entraînement, d’ambition et de travail d’équipe. « En dehors du terrain, Beckham a l’opportunité de passer du temps avec les joueurs et leurs familles, en apprenant sur leur vie, leurs espoirs et leurs préoccupations, et en profitant pour leur parler de l’importance de la collaboration, de l’éthique de travail et de la communauté.», remarque la plateforme de streaming.

L’inspiration de Beckham envers les enfants sera cruciale pour développer l’émotion des docu-séries. Non seulement il sera encouragé à explorer ses erreurs, mais il remettra également ses bottes pour recréer son but de coup franc caractéristique contre l’équipe dont il tentera de sauver sa performance. De cette façon, vous pourrez profiter de ses quatre épisodes en exclusivité sur Disney+ à partir du prochain mercredi 9 novembre.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

