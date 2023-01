Comment va Kaleidoscope, la nouvelle série Netflix qui arrive dans la nouvelle année

in

La production Netflix sera présentée en première le 1er janvier. Il met en vedette un acteur Breaking Bad Oui Tu ferais mieux d’appeler Saul.

© IMDbKaléidoscope.

L’année de la série commencera bien pour Netflix, qui présentera le 1er janvier une nouvelle série qui suscite beaucoup d’attentes. Il s’agit de Kaléidoscopequi sera dirigé par Giancarlo Espositola figure qui incarnait l’un des personnages les plus emblématiques de Breaking Bad Oui Tu ferais mieux d’appeler Saul: Gustavo Fring. L’un des détails les plus importants à souligner est qu’il s’agira d’une production interactive.

Kaléidoscope Il sera composé d’un total de huit épisodes dans sa première saison, avec la particularité qu’à l’exception du final, le spectateur pourra choisir dans quel ordre il souhaite jouer les sept chapitres restants. De quoi parle l’histoire? D’un groupe de voleurs qui vont tenter de commettre un braquage dont la somme promise dépasse les 7 milliards de dollars. Dans les épisodes, nous suivrons ce groupe de voleurs.

Le synopsis officiel de Kaléidoscope assure : « Il s’agit d’une nouvelle série d’anthologies qui s’étend sur 25 ans et raconte l’histoire d’un gang de voleurs accomplis qui ont entrepris d’ouvrir un coffre-fort supposé imprenable pour obtenir le plus gros butin de l’histoire ». Au fur et à mesure que nous parcourrons chaque chapitre, nous aurons une nouvelle pièce pour compléter le puzzle derrière ce plan compliqué.

Chacune des couleurs de Kaléidoscope Il est représenté par une couleur jusqu’à atteindre la dernière, qui est « Blanc ». Les acteurs qui font partie de cette production sont Giancarlo Esposito (Leo Pap), Rufus Sewell (Roger Salas), Ava Mercer (Paz Vega), Hannah (Tati Gabrielle), Judy Goodwin (Rosaline Elbay), Bob Goodwin (Jai Courtney), Stan Loomis (Peter Mark Kendall) et Nazan Abassi (Niousha Nour). Selon le chapitre choisi, la chronologie variera car certains commencent le jour du braquage et d’autres des semaines avant, tout en le planifiant.

+Est-ce que Kaleidoscope est basé sur une histoire vraie ?

La série mettant en vedette Giancarlo Esposito sert à rendre les téléspectateurs compatissants à nouveau, comme dans Le vol d’argentavec un groupe de voleurs. Est-ce inspiré d’une histoire vraie ? La bonne réponse est « légèrement ». séries de Netflix est basé sur un cas réel où, au milieu de la ouragan Sandyles coffres de certaines banques de Manhattan ont été inondés, ruinant des obligations au porteur pour un montant proche de 70 milliards de dollars.

