Comment va Far Cry 6? Le développeur suggère la sortie du gameplay bientôt

Ubisoft avait initialement prévu de sortir la dernière ramification de Far Cry en février 2021. Cependant, le lancement a été reporté indéfiniment par l’éditeur l’année dernière. Depuis, il n’y a pas eu de nouvelles autour Far Cry 6. Mais il semble que l’on puisse enfin s’attendre à de nouvelles informations sur le tireur dans un proche avenir.

Allons-nous bientôt voir le gameplay de Far Cry 6?

Ted Timmins, directeur de la conception du jeu de « Far Cry 6 », a été interrogé sur Twitter quand les fans pourront enfin voir le gameplay du jeu de tir. Timmins n’a pas donné de date exacte pour une sortie de gameplay, mais en même temps il s’est calmé pour apporter un peu de patience:

«Encore un peu, mais nous avons un contenu passionnant à montrer. J’espère que vous l’aimerez », a répondu Timmins à la question.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu aucun gameplay officiel montrant Far Cry 6 en action. Seulement pour présenter la nouvelle ramification l’année dernière, Ubisoft a montré une bande-annonce CGI qui nous rapproche au moins un peu plus de l’intrigue. Pour de nombreux joueurs, il suffit d’attendre de nouvelles informations et bien sûr la sortie officielle.

Pourquoi Far Cry 6 a-t-il été reporté?

La raison du report de « Far Cry 6 » est probablement la pandémie corona actuelle et les conditions de travail modifiées qui en résultent pour beaucoup. Les développeurs de tous les studios Ubisoft travaillent également depuis de nombreux mois depuis leur domicile.

« Far Cry 6 » est prévu pour plus tard cette année Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Playstation 4, PS5 et PC à publier.