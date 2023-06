Comment utiliser son mobile pour pouvoir voter sans pièce d’identité ni permis de conduire aux élections du 23 juillet

IBM ThinkPad P16s i7-1260P Station de travail mobile 40,6 cm (16") Full HD+ Intel® Core i7 16 Go DDR4-SDRAM 512 Go SSD NVIDIA Quadro T550 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Noir

<b>La liberté de pouvoir travailler nimporte où</b><br/> Conçu pour offrir dexcellentes performances sur le terrain ou au bureau, le ThinkPad P16s permet à tous, des ingénieurs aux étudiants en passant par les professionnels de la santé, dinnover en tout lieu.<br/>Cette station de travail mobile, légère et puissante, est dotée de processeurs Intel® Core i7 et peut être équipée dune carte graphique indépendante NVIDIA® ou dune carte graphique intégrée Intel®.<br/>Elle est également certifiée ISV* et sadapte facilement aux logiciels à forte intensité graphique comme AutoCAD® et SolidWorks®.<br/>* Pour voir la liste complète des certifications ISV, consultez la page https://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/.<br/><br/><b>Une source dinspiration hors pair</b><br/> Conçu pour plus de convivialité, avec notamment un lecteur dempreintes digitales sécurisé, un clavier numérique complet et un large pavé tactile, le ThinkPad P16s est idéal pour la collaboration au bureau, sur site ou avec des clients.<br/>Disponible avec un choix doptions décran, y compris QHD+ avec étalonnage des couleurs en usine X-Rite, écran tactile et technologie Low Blue Light.<br/><br/><br/><b>Configurable, durable et fiable</b><br/> Vous pouvez configurer le ThinkPad P16s pour répondre exactement à vos besoins, avec jusquà 48 Go de mémoire DDR4 ultrarapide et jusquà 2 To de stockage PCIe Gen 4 NVMe nouvelle génération.<br/>Avec sa gamme de fonctionnalités de sécurité avancées ThinkShield et sa conformité à des tests militaires américains rigoureux en matière de durabilité, de robustesse et de fiabilité, cette station de travail mobile vous permet de travailler dans presque tous les environnements.<br/><br/><br/><b>Tout ce dont vous avez besoin pour être connecté (ou non) </b><br/> Même avec des performances à couper le souffle, le ThinkPad P16s reste étonnamment léger et fin, avec un poids de seulement 1,68 kg et une épaisseur de 2,05 cm.<br/>Il offre une connectivité robuste, notamment deux ports Intel® Thunderbolt 4, ainsi que des connecteurs HDMI et USB-A 3.2.<br/>Il est également équipé dun cache de confidentialité intégré à la webcam, pour que vous puissiez activer ou désactiver physiquement la caméra Full HD.<br/><br/><br/><b>À vos côtés quoi quil arrive</b><br/> Lorsque vous passez des heures sur des projets cruciaux pour votre entreprise, il est essentiel de savoir que tout votre travail acharné et vos efforts sont épaulés par les meilleurs.<br/>Cest pourquoi le ThinkPad P16s est équipé de ThinkShield, notre portefeuille complet pour une protection de bout en bout et des fonctions de sécurité personnalisables.<br/>Il offre en outre la prise en charge du chiffrement avancé des données et de la technologie biométrique.<br/><br/>Les spécifications peuvent varier selon la zone géographique/le modèle. - Offre exclusivement réservée aux professionnels