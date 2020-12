Comment utiliser Photomode dans Cyberpunk 2077

Photomode dans Cyberpunk 2077 est un outil sympa et utile pour créer de superbes captures d’écran à partager avec vos amis, mais on ne sait pas exactement comment l’utiliser. Heureusement, dans ce guide, nous expliquerons les tenants et les aboutissants de la photomode en Cyberpunk 2077.

Comment utiliser Photomode sur tous les systèmes

Pour utiliser Photomode dans Cyberpunk 2077, vous devez appuyer sur une touche spécifique en fonction de la plate-forme sur laquelle vous jouez au jeu. Pour PC, c’est « N » par défaut, et pour les deux consoles, vous pouvez accéder au photomode en appuyant simultanément sur les deux sticks analogiques.

Cela dit, si vous voulez prendre un écran tout en utilisant le photomode sur les consoles, appuyez à la fois sur le bouton Xbox et sur Y sur Playstation pour le faire; cependant, si vous utilisez un nouveau contrôleur de la série Xbox, vous devrez appuyer sur le bouton de partage à la place. Maintenant pour prendre un écran PC, c’est assez simple car tout ce que vous avez à faire est de frapper « barre d’espace »; tu peux aussi frapper « languette« pour cacher le HUD.

Navigation dans les menus du Photomode sur les trois systèmes est également aussi simple, et si vous rencontrez des problèmes, regardez simplement en bas à droite et sur les côtés de votre écran, et les commandes / raccourcis clavier seront répertoriés pour vous.

En relation: Comment changer votre personnage dans Cyberpunk 2077

Quelles sont les fonctionnalités du photomode Cyberpunk 2077?

Global, Cyberpunk 2077 photomode est en profondeur, et il existe de nombreuses options avec lesquelles jouer pour créer des images fantastiques. Consultez la liste ci-dessous pour toutes les fonctionnalités.

Effets: En photomode, vous pouvez ajouter de nombreux effets visuels à vos images pour ajouter une touche supplémentaire et le style dont vous avez besoin. Vous pouvez également augmenter les niveaux de grain, de contraste et d’aberration chromatique des photos.

Profondeur de Feild: Comme son nom l’indique, cette option vous permet d’activer ou de désactiver la profondeur de Feild ou d’augmenter ou de réduire les niveaux de mise au point sur les images.

Caméra: Cette option vous permet de basculer entre différents points de vue et préréglages de caméra pour obtenir l’angle parfait sur votre personnage. Parallèlement à cela, vous pouvez également modifier le champ de vision et faire pivoter l’image.

Pose: la section pose vous permet de placer votre personnage dans diverses poses et positions dans plusieurs catégories telles que l’inactivité et l’action. Vous pouvez également déplacer l’écran à gauche et à droite, en arrière et en avant, et même masquer complètement votre personnage.

Autocollants: Celui-ci est assez simple; comme son nom l’indique, vous pouvez choisir et placer divers autocollants sur votre écran en utilisant cette catégorie. Il existe également des centaines de logos et de symboles basés sur des traditions et des jeux avec lesquels vous pouvez jouer.

Sauvegarder charger: La dernière option est la sauvegarde et le chargement; en bref, cette option vous permet à la fois de sauvegarder et de charger des images au cas où vous souhaiteriez retrouver un style précédent que vous aviez

Connexes: Comment ranger des objets et augmenter le poids de transport dans Cyberpunk 2077

Pour en savoir plus Cyberpunk 2077, Chez PGG, nous vous soutenons. Venez dès aujourd’hui pour des guides sur presque tout dans le jeu et plus sur le chemin. Pour commencer, nous vous recommandons de vérifier à la fois comment acheter des munitions et voler des voitures guides. Prenez garde et soyez prudents, mercenaires cybernétiques!