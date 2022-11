Comment utiliser les médias sociaux et ne pas les laisser vous utiliser

De tous les développements médiatiques apportés par Internet, les médias sociaux sont peut-être les plus controversés. Proverbiale boîte de Pandore de la communication, chacun peut aujourd’hui avoir sa chance de donner son avis. Les réseaux sociaux créent une dépendance ; l’influence des étrangers peut sembler assez incroyable. Si vous voulez utiliser les médias sociaux, il est facile de les laisser « devenir » vous.

Voici quelques conseils utiles pour vous assurer que vous pouvez utiliser les médias sociaux sans devenir l’un des nombreux pions du jeu.

Photo : Prateek Katyal/Unsplash

Arrête d’aimer les virées

Si vous êtes quelqu’un qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, vous pourriez vous retrouver à aimer les commentaires encore et encore. Ce n’est pas sain. Au lieu de cela, engagez-vous!

Commentez le message et discutez de quelque chose. Vous constaterez qu’il est préférable de donner votre avis plutôt que de simplement aimer la publication. Cela peut vous donner un peu de conversation avec quelqu’un, et cela signifie que vous vous engagez activement au lieu de simplement booster un autre compte.

Utilisez le blocage du temps

Grâce à des outils comme Leechblock, vous pouvez facilement choisir quand et où vous pouvez accéder aux réseaux sociaux. Ceci est incroyablement utile car il peut vous assurer que vous allez vous empêcher de perdre des heures. Les applications vous permettent de définir des heures et également de définir des limites de temps afin que vous ne puissiez pas passer plus de X minutes par heure sur cette plate-forme particulière.

Utilisez-le à votre avantage : cela peut vous aider à utiliser les médias sociaux sans devenir accro.

Photo : Thèmes NordWood/Unsplash

Interdire toutes les notifications push

Débarrassez-vous des notifications. Si vous vous connectez à l’application ou à l’équivalent du site Web, vous recevrez de toute façon des notifications dans l’application/sur site. Vous n’avez pas besoin de votre téléphone pour vous dire quand quelqu’un a aimé un message ou quand quelqu’un a commenté au hasard. Vous le saurez en vous connectant. Cela supprime cette anxiété d’attendre pour essayer de savoir si quelqu’un commentera votre message.

Continuez votre vie comme d’habitude et consultez les pages de médias sociaux au fur et à mesure. Ne laissez pas les notifications push consommer votre journée, attendez les réponses.

Arrêtez la chambre d’écho

Bien que ce ne soit pas une bonne idée de suivre des comptes qui vous aggravent activement, n’utilisez pas les médias sociaux comme moyen de trouver un consensus et un accord sur tout. Il peut être bon d’avoir des opinions absurdes et de la diversité sur votre flux ; cela peut empêcher le monde de se sentir si unifié et peut faciliter l’acceptation lorsque quelque chose/quelqu’un va à l’encontre de ce que votre tableau de bord de médias sociaux organisé vous a dit qu’il allait se passer.