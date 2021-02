De temps en temps, vous pourriez tomber sur un code que vous pouvez utiliser pour échanger des Fortnite swag comme des peaux et des enveloppements. Vous avez peut-être même payé de l’argent pour le code et ne cherchez pas désespérément où le saisir, vous ne craignez donc pas que vous vous soyez fait arnaquer. Ne cherchez pas plus loin!

Comment utiliser les codes dans Fortnite

Alors voilà, avec un code juste devant vous. Eh bien, nous étions là pour vous dire qu’il existe un moyen simple de le faire, et que vous n’avez même pas besoin d’ouvrir votre client. En suivant cette lien, vous pouvez utiliser le code sur le site Web. Tout ce que vous devez faire est de vous connecter! Pour ceux d’entre vous qui se méfient de tels liens, voici la description complète du lien pour que vous vous sentiez plus à l’aise:

epicgames.com/fortnite/en-US/redeem

Échange via le site Web

Une fois connecté, vous verrez une page similaire à l’image ci-dessus. Ceci vous invite à entrer votre code. Faites très attention aux caractères que vous entrez, puis cliquez sur le jaune vif RACHETER bouton en bas. Vos récompenses seront placées sur votre compte!

En relation: Comment s’asseoir dans Fortnite – Guides de jeu Pro

Échange via le lanceur Epic Games

L’image ci-dessus est à quoi ressemblent la plupart des lanceurs Epic Games lorsque vous les ouvrez. Votre nom d’utilisateur est surligné en jaune en bas à gauche. Cliquez ici et cela ouvrira le menu du compte. Les mots sont surlignés en rouge dans l’image Utiliser le code. Cliquez ici, et cela vous mènera à la page d’échange de code!

Utiliser un code V-Bucks

Si vous cherchiez à utiliser un code V-Bucks spécifiquement, il existe un lien différent à suivre:

Fortnite V-Bucks | Utiliser la carte-cadeau V-Bucks – Fortnite (epicgames.com)

Pendant que vous êtes sur le site Web d’Epic Games, pourquoi ne pas activer 2FA pour votre compte?