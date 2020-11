À l’approche des vacances, vous envisagez peut-être d’acheter des cartes-cadeaux Roblox à vos joueurs préférés. Ou vous en avez peut-être même reçu un vous-même! Quoi qu’il en soit, vous voudrez savoir comment utiliser votre carte-cadeau Roblox afin de pouvoir la dépenser immédiatement pour des jeux Roblox géniaux!

Les cartes-cadeaux Roblox peuvent être utilisées pour acheter de la monnaie dans le jeu (Robux), qui peut ensuite être appliquée à des millions de jeux pour les mises à niveau et les cosmétiques. Consultez notre guide des prix Roblox pour découvrir toutes les façons dont vous pouvez acheter des cartes-cadeaux Roblox, qui incluent des options physiques, numériques et par abonnement.

Remarque: les cartes-cadeaux Roblox ne peuvent pas être utilisées dans votre application mobile Roblox. C’est probablement parce que le Google Play Store et l’App Store d’Apple demanderaient une réduction des bénéfices. Vous ne pouvez utiliser les cartes-cadeaux Roblox que dans un navigateur, comme Google Chrome, Firefox, Safari et Microsoft Edge.

Comment utiliser les cartes-cadeaux Roblox

Pour utiliser votre carte-cadeau Roblox, ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur ou appareil mobile. Ensuite, rendez-vous sur la page officielle de la carte-cadeau Roblox. Une fois là-bas, cliquez sur le «Utiliser la carte» bouton situé dans le coin supérieur droit.

Cela vous transférera vers la page d’échange de cartes-cadeaux Roblox. Connectez-vous à votre compte et vérifiez que vous êtes connecté au bon compte Roblox. Une fois connecté, vous devriez voir la zone de texte dans laquelle vous pouvez entrer votre code PIN.

Entrez le code PIN que vous avez reçu avec votre carte-cadeau Roblox (physique ou numérique) et sélectionnez Utiliser. S’il est entré correctement, le montant de la carte-cadeau doit être appliqué à votre compte et vous devriez recevoir un message de réussite. Vous aurez alors la possibilité d’utiliser vos crédits ou de les enregistrer pour plus tard.

Remarque: Roblox mentionne que si vous rencontrez des difficultés pour utiliser un code PIN contenant un 0 (zéro) ou un 1 (un), essayez de remplacer ces lettres par les lettres majuscules O et I (prononcé «œil»). Pour un dépannage supplémentaire, cliquez ici pour en savoir plus.

Pour quels jeux comptez-vous utiliser votre carte-cadeau Roblox? N’oubliez pas de consulter nos listes toujours mises à jour de codes promotionnels gratuits et de codes de jeux gratuits!