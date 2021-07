Comment utiliser l’émail de toutes les couleurs, toutes les nuances

Photo/Image :

Horoscope Virtuel – Carolina Paiva, Edition

La façon dont chaque femme prend soin de ses ongles reflète beaucoup sa propre personnalité. Le choix des couleurs, la forme de l’ongle et les dessins reflètent les caractéristiques personnelles d’une femme selon son signe du zodiaque. Découvrez quelle couleur de vernis à ongles vous convient le mieux selon votre signe et comment elle représente votre personnalité !

Bélier : Les femmes Bélier sont des enfants de feu et pour cette raison, elles aiment les couleurs chaudes comme le rouge et l’orange. De plus, ils sont audacieux et indépendants, caractéristiques qui peuvent se refléter dans le choix de couleurs froides et sombres comme le noir. Le Bélier a besoin d’exprimer ses sentiments et ses pensées et les couleurs des vernis à ongles le reflètent, en plus d’avoir un air raffiné et sélectif.

Taureau : Les Taureau sont des femmes très traditionnelles qui ne se sentent pas obligées de suivre la mode dictée par les saisons, donc leurs choix sont toujours plus en phase avec les concepts classiques. Le nuancier choisi par les natifs du Taureau est centré sur des couleurs sobres avec peu de couleurs chaudes, privilégiant les bleus et les vins. Le bon goût est très important pour les filles de Vénus.

Gémeaux : Les femmes de jumeaux aiment rester innovantes en matière de mode. Ils sont modernes et audacieux, ils n’ont donc pas peur d’innover et même de faire des erreurs. Les couleurs chaudes sont les bienvenues, tout comme les mélanges de couleurs et de styles d’ongles. Les Gémeaux aiment les rouges vifs et les oranges ouverts, mais ne vous privez pas de tons clairs et durables.

Cancer : Les femmes Cancer sont très discrètes et conservatrices. Ils ne sont pas très friands d’innovation, se concentrant toujours sur des couleurs délicates. Certains natifs du Cancer sont plus audacieux et optent pour des émaux qui s’écartent du style traditionnel, mais ne s’éloignent jamais de la description. Les roses et les blancs sont les couleurs préférées des femmes Cancer, mais quand elles veulent briller, elles optent pour des tons argentés.

Lion : Les léonines sont très exubérantes, cela finit par générer un certain goût pour l’exotisme, donc les couleurs préférées des léonines sont les rouges. Doté d’une forte personnalité, mais en même temps très raffiné, il attire beaucoup l’attention partout où il passe. Cherchez toujours chic et élégant, optant parfois pour des tons chocolat et bronze avec des ongles légèrement arrondis.

Vierge : Les Vierges sont des femmes extrêmement discrètes au goût très raffiné. Elles s’inscrivent dans le traditionalisme lorsqu’elles choisissent leurs vernis à ongles, optant pour des nuances de brun et de sable.Le choix du vert dans un ton plus fermé et pour les tons bruns est la marque de fabrique des virginianas.

Balance : Les natifs de la Balance sont très raffinés et classiques, ils ne portent rien de mauvais goût. Parfois ils peuvent s’éloigner un peu de la description, mais le raffinement sera toujours là. En plus d’un goût particulier pour les couleurs, les virginianas insistent pour utiliser des vernis à ongles de bonnes marques, qui auront une bonne qualité et durabilité. Ils misent sur des rouges intenses, des roses et des roses.

Scorpion : Les Scorpions sont des femmes très profondes et exotiques, ce qui se reflète dans le choix des couleurs. Ils apportent le drame de votre personnalité dans les vêtements et les accessoires, de sorte que le vernis à ongles ne puisse pas être laissé de côté. L’option pour les couleurs sombres comme le noir, reflète tout ce que sont les Scorpions : audacieux, audacieux et sexy. Les couleurs comme les vins et les bleus foncés sont également des succès avec eux.

Sagittaire : Le Sagittaire natif est moderne et très audacieux. Sans aucun doute, les Sagittaires adhéreront à tout ce que la mode dicte ! Ainsi, ils utilisent différentes couleurs comme les bleus, les rouges, les verts, les violets, les oranges et plus encore. Pas de mauvais temps pour eux ! De plus, ils optent également pour des couleurs qui reflètent la nature comme les verts et les bleus.

Capricorne : Les Capricornes sont traditionnels, même pour les marques qu’ils portent. Ils aiment utiliser des vernis à ongles qui se sont avérés bons et durables. Les couleurs doivent également être aussi traditionnelles que possible, comme les rouges profonds et les roses. Ils cherchent toujours à maintenir l’élégance et la sobriété des looks.

Verseau : Les Verseaux sont audacieux, modernes, provocateurs et très innovants. Tout cela contribue à ses goûts pour les vernis à ongles extravagants et pleins de personnalité, elle est toujours la première à vouloir enfreindre les règles. Ils peuvent utiliser plusieurs couleurs en même temps sans le moindre problème, donc les oranges, violets, ors et autres seront les choix de cette femme.

Poissons: Les femmes Poissons sont très romantiques, donc l’audace passe loin d’elles. Les vernis à ongles sont généralement de couleurs douces comme les roses pâles et les violettes. De plus, ils sont très mystérieux et peuvent opter pour des gris foncés et des violets. Comme leur élément principal est l’eau, ils peuvent miser sur des nuances de bleu.