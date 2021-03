Comment utiliser le Xiaomi Mi Band 4 et le Mi Band 5 pour contrôler la musique

Avec le Xiaomi Mi Band 4 et le Mi Band 5, vous pouvez contrôler la musique sur votre mobile et en profiter tout en faisant du sport. Nous expliquons comment le faire.

Le Mi Band est le bracelet intelligent de Xiaomi Avec lequel vous pouvez suivre votre activité physique, surveiller votre pouls et vos habitudes de sommeil, gérer vos notifications mobiles et définir des alarmes. Ce ne sont pas les seules fonctions de ce smartband, dont les dernières versions sont le Mi Band 4 et le Mi Band 5, tous deux avec Excellent rapport qualité / prix.

Avec votre bracelet intelligent Mi Band, vous pouvez également contrôler la musique que vous écoutez sur votre mobile, un outil très utile lorsque vous ne voulez pas sortir constamment votre téléphone de votre poche juste pour sauter la chanson. Si tu peux utilisez le Xiaomi Mi Band 4 et le Mi Band 5 pour contrôler la musique du mobile que vous avez lié, et dans cet article, nous expliquons comment.

Comment utiliser votre Xiaomi Mi Band 4 et Mi Band 5 pour contrôler la musique

La première étape que vous devez faire pour contrôler la musique sur votre mobile depuis votre Xiaomi Mi Band 4 ou Xiaomi Mi Band 5 est, évidemment, jumeler les deux appareils. Pour ce faire, téléchargez l’application Xiaomi Mi Fit sur votre téléphone, c’est gratuit.

Une fois l’application ouverte, cliquez sur « Ajouter un nouvel appareil » et suivez les étapes pour connecter le bracelet intelligent. Une fois l’appairage terminé, il est temps d’apprendre à contrôler la musique du Mi Band.

Attentif, car le processus comprend certaines étapes de paramètres nécessaires sur le téléphone mobile lié à l’application Mi Fit.

Entrez les paramètres mobiles et cliquez sur la section « Applications ». Trouvez l’application Mi Fit et configurez-la pour courir en arrière-plan. Dans le cas d’un mobile Xiaomi -comme dans les captures d’écran-, l’option que vous devez activer est « Démarrage automatique ». Ne quittez pas encore les paramètres du terminal, car vous devez accéder à la section « Batterie » et vérifier que l’application Mi Fit peut fonctionner sans restrictions afin que l’économiseur de batterie n’affecte pas la fonction de contrôle de la musique.

Après avoir configuré tout ce dont vous avez besoin dans les paramètres de votre mobile par rapport à l’application Mi Fit, vous pouvez désormais utiliser votre bracelet Mi Band 4 ou Mi Band 5 pour contrôler la musique sur votre mobile à partir de celui-ci. La fonction est exécutée exactement dans les deux modèles, étant compatible avec le application de musique pour votre mobile et des plates-formes comme Spotify et YouTube.

Pour tester son fonctionnement, écoutez n’importe quelle chanson sur votre mobile. Ensuite, allez au bracelet et à partir de l’écran initial balayer vers la droite. De cette façon, vous accéderez rapidement au écran de contrôle de la musique, à partir de laquelle vous pouvez effectuer diverses actions: mettre en pause ou redémarrer la lecture, sauter ou rembobiner le morceau et augmenter et réduire le volume sonore.

C’est l’accès rapide, mais vous pouvez également contrôler la musique de votre Xiaomi Mi Band si vous entrez Plus> Musique. Les deux procédures vous mènent au même endroit: l’écran à partir duquel vous pouvez gérer la lecture musicale de votre mobile pas besoin de retirer le terminal de votre poche.

La prochaine fois que vous écouterez de la musique sur votre mobile et que vous pensez à la sortir de votre poche ou à vous en approcher s’il est loin de passer à la chanson suivante, rappelez-vous que c’est quelque chose que vous pouvez faire rapidement en utilisant ce bracelet intelligent que vous portez toujours à votre poignet.

Rubriques connexes: Wearables, Xiaomi, Xiaomi Mi Band

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂