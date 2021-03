Comment utiliser le filtre Pillow Face sur Instagram

Kevyn Aucoin Glass Glow Face Spectrum Bronze 30ml

Un enlumineur pour le visage et le corps. Lger et hydratant; lilluminateur visage clat intense est lintermdiaire parfait entre enlumineur et soin de la peau. Disponible en trois nuances scintillantes; cette formule gel clatante peut tre utilise sur le visage et le corps pour crer un effet rajeunissant