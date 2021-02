Comment utiliser le fermenteur à Valheim

Dans la plupart des RPG, lorsque votre santé diminue, vous prenez une potion, mais Valheim, vous buvez de l’hydromel pour retrouver vos forces perdues; vous aurez également besoin de faire un fermenteur pour faire de l’hydromel, alors voici comment fabriquer et utiliser le fermenteur dans Valheim.

Comment faire le fermenteur à Valheim

En bref, utilisez le fermenteur dont vous aurez besoin pour fabriquer l’un des nombreux types d’hydromel du jeu; une fois que vous avez préparé de l’hydromel, il vous suffit de le placer dans le fermenteur en appuyant sur e pendant que l’hydromel est dans votre inventaire.

Lorsque vous avez placé l’hydromel dans le fermenteur, il faudra au total deux jours complets de jeu pour fermenter, soit environ une heure en temps réel.

Cela dit, voici ce dont vous aurez besoin pour fabriquer un fermenteur ci-dessous; vous aurez également besoin d’un atelier pour fabriquer le fermenteur.

Forger: Vous aurez besoin de fabriquer une forge pour déverrouiller le fermenteur; vous pouvez fabriquer une forge avec les matériaux suivants: quatre pierres, quatre charbon, dix bois et six barres de cuivre.

5 Bronze: Fabriquer du bronze à la fois à partir de cuivre et d’étain à l’intérieur d’une forge.

30 FineWood: abattre les bouleaux et les chênes pour obtenir du bois fin.

10 Résine: Tuez les naines grises pour obtenir de la résine; vous pouvez les trouver en train de se reproduire dans les biomes de la forêt noire et des prairies.

Une fois qu’un fermenteur est fabriqué, vous pouvez ensuite fermenter les hydromels suivants à l’intérieur; vous aurez également besoin d’un chaudron pour préparer l’hydromel en premier.

Hydromel résistant au poison

Hydromel d’endurance moyenne

Hydromel d’endurance mineur

Hydromel à santé moyenne

Hydromel de santé mineur

Hydromel résistant au gel

