Comment utiliser l’aloe vera dans votre régime de beauté

L’aloe vera est une belle succulente qui a beaucoup de poids en ce qui concerne les bienfaits pour la santé. On dit depuis longtemps que le gel à l’intérieur de l’aloe vera apaise les brûlures et les irritations, et ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires le rendent parfait à utiliser sur votre visage pour aider à déboucher les pores et réduire les rougeurs, l’acné et les boutons.

Photo : Séverin Candrian/Unsplash

Vous pouvez tirer le meilleur parti des capacités de guérison des plantes en l’utilisant dans un masque facial nettoyant. Pour réaliser un masque visage que vous pourrez utiliser dans votre routine beauté, suivez simplement la recette ci-dessous.

Masque à l’aloe vera, au miel et à la cannelle

Ingrédients:

• 1 cuillère à soupe de gel d’aloe vera pur

• 2 cuillères à soupe de miel pur

• ¼ cuillère à soupe de cannelle moulue

Photo : Nati Melnychuk/Unsplash

des instructions

1. Mélanger tous les ingrédients dans un bol juste avant utilisation. Le mélange ne doit pas reposer trop longtemps, car la cannelle a tendance à absorber l’humidité si elle reste trop longtemps avec les ingrédients humides.

2. Utilisez vos doigts pour appliquer le masque uniformément sur votre visage, en veillant à éviter les zones sensibles autour des yeux.

3. Laissez le masque sécher pendant 10 minutes ou jusqu’à ce qu’il commence à brûler.

4. Pour l’enlever, rincez simplement votre visage à l’eau tiède, en veillant à frotter votre visage en mouvements circulaires.

Conseil de pro : la cannelle agit comme un exfoliant doux, donc frotter dans un mouvement circulaire donne l’avantage supplémentaire d’exfolier votre visage et d’éliminer les cellules mortes de la peau, ainsi que d’améliorer la circulation sanguine dans votre visage.