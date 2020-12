Comment utiliser la fonction Watch Party sur Amazon Prime Video

Tendance FP08 déc.2020 18:10:04 IST

Étant donné que la pandémie a forcé les gens du monde entier à se distancer socialement, diverses plateformes numériques comme Facebook, Spotify, et Instagram, ont déployé de nouvelles fonctionnalités pour traîner virtuellement ensemble. Tandis que Facebook a des chambres, Spotify permet désormais aux gens d’écouter simultanément leurs chansons préférées avec leurs amis ou leurs proches, Amazon propose désormais Watch Party. Semblable à Netflix Watch Party, Amazon Inde a lancé sa propre option Watch Party pour les abonnés Prime.

Les utilisateurs qui se sont abonnés à la version Prime pourront regarder des émissions, des films et d’autres programmes de divertissement en temps réel avec leurs amis.

Notamment, la fonctionnalité Amazon Watch Party n’est actuellement disponible que pour la version de bureau de Prime Video et n’est prise en charge que par les navigateurs d’ordinateurs tels que Chrome et Firefox. Safari et Internet Explorer ne sont pas encore pris en charge. En outre, la soirée de surveillance ne fonctionnera que si chaque partie dispose d’un abonnement Prime.

Un abonnement annuel à Amazon Prime coûte 999 Rs en Inde.

Comment utiliser Watch Party dans Amazon Prime Video

Étape 1: Ouvrez Site vidéo Amazon Prime sur vos appareils de bureau. Appelez et demandez à votre gang d’ouvrir également ses sites Web

Étape 2: Tapez maintenant le nom du film ou de l’émission télévisée que vous souhaitez regarder avec vos amis

Étape 3: Sur la page de titre des films, vous pourrez trouver l’option Watch Party, cliquez dessus. En revanche, les épisodes individuels d’émissions porteront l’option

Étape 4: Comme vous pouvez discuter en regardant l’émission, il vous sera demandé de choisir un nom de discussion avant de pouvoir commencer la soirée de visionnage

Étape 5: Une fois le nom attribué, cliquez sur l’onglet qui se lit comme suit: « Créer une Watch Party »

Étape 6: Vous aurez maintenant la possibilité de partager le lien Watch avec jusqu’à 100 personnes. Mais tous doivent avoir un abonnement Prime

Étape 7: d’autres pourront se joindre en cliquant sur le lien que vous avez donné et une fois que tout le monde est défini, vous pouvez commencer votre watch party

