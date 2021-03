Comment utiliser la fonction de nostalgie profonde de MyHeritage pour animer de vieilles images

02 mars 2021 17:53:33 IST

La caractéristique nostalgie profonde du Mon héritage L’application – qui est l’une des applications les plus populaires sur les réseaux sociaux de nos jours – permet aux utilisateurs d’éditer des images et d’ajouter un effet pour donner l’impression que les images bougent. L’application utilise l’IA pour animer de vieilles photos de famille en courtes vidéos effrayantes. Le Mon héritage L’application est actuellement disponible pour les utilisateurs iOS et Android sur leurs magasins d’applications respectifs. Les gens sur les réseaux sociaux utilisent l’application pour animer des images de personnalités décédées célèbres. Si vous êtes toujours en retard sur cette tendance, voici quelques étapes rapides sur la façon dont vous pouvez utiliser l’application maintenant.

Comment utiliser la fonction de nostalgie profonde pour animer de vieilles images

Étape 1: Téléchargez le Mon héritage app sur votre smartphone: Android ou iOS

Étape 2: Inscrivez-vous en saisissant des détails tels que votre nom, votre identifiant de messagerie, votre mot de passe, etc.

Étape 3: Téléchargez une image que vous souhaitez animer

Étape 4: Appuyez sur l’image, puis appuyez sur l’icône d’animation en haut

Vous devez attendre presque une minute pour que l’animation soit prête. Une fois terminé, vous pouvez le télécharger et le partager avec vos amis via des plateformes sociales telles que WhatsApp, Instagram et Facebook.

Voici quelques exemples de la façon dont les gens ont utilisé cette fonctionnalité particulière:

Alors je voulais savoir comment le récent #L’apprentissage en profondeur Les services d’animations faciales font avec des bustes et ont décidé de donner une tournure à cette statue bâclée de Christiano Ronaldo. Ce qui s’en est suivi ne peut être résumé que comme #Nostalgie profonde -> #Profondément perturbé. Fais de beaux rêves! 😉 pic.twitter.com/g2J0LV5DAi – Jan Smeddinck 🇪🇺🌍 (@smeddinck) 27 février 2021

Joseph Bloor vit! Le plus bel homme de l’histoire de Toronto animé par ce nouveau #Nostalgie profonde outil d’animation de MyHeritage … https://t.co/cQOXjVjDqg pic.twitter.com/QBzdlwxNfV – Adam Bunch (@TODreamsProject) 26 février 2021

