Comment utiliser Google One ou Google Drive comme sauvegarde des données Android

Les propriétaires de smartphones Android peuvent depuis longtemps créer des sauvegardes dans Google Drive. Cela est également possible avec le service d’abonnement Google One depuis l’année dernière. Nous vous expliquons de quelle manière vous pouvez enregistrer les données de votre téléphone mobile sur Google.

Avec chaque compte Google, vous bénéficiez de 15 Go d’espace de stockage cloud gratuit. Vous pouvez l’utiliser pour créer des sauvegardes de votre smartphone Android et pour enregistrer des photos, des vidéos, des contacts, des e-mails, des applications, des paramètres et plus encore en ligne. Si vous passez à un autre smartphone, vous pouvez facilement télécharger à nouveau ces données.

Depuis 2019, il existe également un service d’abonnement payant de Google appelé Google One, avec lequel vous pouvez réserver de l’espace de stockage supplémentaire. Nous vous expliquerons en quoi Google Drive et Google One diffèrent et comment vous pouvez créer des sauvegardes Android.

Quelle est la différence entre Google Drive et Google One?

Google déclare ce qui suit dans une présentation de la FAQ: “Google Drive est un service de stockage. Google One est un abonnement qui vous offre plus d’espace de stockage pour Google Drive, Gmail et Google Photos.” Donc, Google Drive tel que vous le saviez est resté avec l’introduction de Google One. Cela signifie que vous pouvez toujours créer des sauvegardes gratuites de votre smartphone Android sur Google Drive. Cependant, si plus de 15 Go de données sont collectées, par exemple via des photos et des vidéos haute résolution, Google One entre en jeu. Vous pouvez réserver un espace de stockage cloud avec un abonnement correspondant, le tableau suivant donne un aperçu des prix (à partir du 08/2020):

Taille de l’espace de stockage Frais d’abonnement 15 Go libre 100 Go 1,99 euros / mois 200 Go 2,99 euros / mois 2 To 9,99 euros / mois 10 To 49,99 euros / mois 20 To 99,99 euros / mois 30 To 149,99 euros / mois

Créer des sauvegardes Android: voici comment utiliser Google Drive





Vous pouvez lancer des sauvegardes Google Drive via l’application (à gauche) ou dans les paramètres de votre smartphone Android (à droite).



Vous pouvez également sélectionner des fichiers individuels à sauvegarder dans Google Drive.













La sauvegarde des données sur votre smartphone Android via Google Drive est très simple. Il est préférable de définir l’option permettant de créer directement des sauvegardes automatiques. Ensuite, vous êtes toujours du bon côté si votre smartphone est perdu ou cassé. Vous pouvez lancer manuellement une sauvegarde Android avec Google Drive de deux manières. Voici comment cela fonctionne avec l’application:

Ouvrez l’application Google Drive sur votre smartphone. Ouvrez le menu en utilisant les trois lignes en haut à gauche. Sélectionnez “Paramètres” puis “Sauvegarder et réinitialiser”. Sous le compte de smartphone approprié, appuyez sur “Sauvegarder maintenant”.

Les données de votre téléphone mobile seront désormais téléchargées dans le cloud. Via l’élément de menu “Sauvegardes”, vous pouvez voir à tout moment quand la dernière sauvegarde a été créée.

Vous pouvez également appeler les paramètres de votre smartphone Android. Sous “Système> Sauvegarde”, vous trouverez un curseur pour les sauvegardes automatiques dans Google Drive. Que ceux-ci soient activés ou désactivés, vous pouvez également appuyer sur “Sauvegarder maintenant” pour lancer manuellement une sauvegarde à l’heure actuelle.

Voici comment sauvegarder les données Android avec l’application Google One

Si vous avez besoin de plus d’espace de stockage, vous pouvez souscrire un abonnement approprié avec Google One.

Si vous aimez prendre des photos en haute résolution ou filmer beaucoup de vidéos 4K avec votre smartphone, le stockage cloud gratuit de 15 Go peut ne plus être suffisant à un moment donné. Ensuite, Google One vous offre la possibilité de vous abonner à un espace de stockage supplémentaire pour Google Drive, Gmail ou Google Photos. Si vous êtes abonné à Google One, vous pouvez utiliser l’application Google One pour les sauvegardes Android qui sont tout aussi simples qu’avec Google Drive. Si vous vous connectez à l’application avec votre compte Google, vous trouverez également un bouton “Sauvegarder maintenant” pour les sauvegardes de smartphone.

Résumé