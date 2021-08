Comment utiliser Ghostbot : l’application qui rompt avec les gens pour vous | Jamais aimé de toute façon

Par Daniella Appolonia

Les textos coquets sont maintenant une partie amusante, pratique et régulière de la culture des rencontres. Cependant, un inconvénient est les textes parfois inappropriés, voire souvent harcelants, qui deviennent une partie croissante de cet environnement.

Ou, parfois, vous décidez que vous n’aimez tout simplement pas quelqu’un et que vous voulez vous en sortir.

Souvent, les gens se sentent mal équipés pour gérer correctement ces situations, ne sachant pas comment sortir gracieusement d’une conversation ou d’une relation dans laquelle ils ne sont pas.

Enfin, une solution est arrivée pour atténuer ces problèmes !

Eh bien, appelons un chat un chat – une tendance de rencontres lâches, les « fantômes », est maintenant encore plus lâche grâce à une application appelée Ghostbot.

Qu’est-ce que Ghostbot ?

Ghostbot s’est récemment associé aux fabricants de bott Voxable et Peter Mirani, scénariste et graphiste, pour créer un utilitaire intelligent et gratuit pour l’application mobile de numéro jetable Burner afin de lutter contre les prédateurs effrayants d’Internet et d’aider à protéger les gens des interactions indésirables en ligne et par SMS.

Fondamentalement, c’est le nec plus ultra en matière de confidentialité (et d’évitement des conflits).

Vous voulez étouffer une situation inconfortable dans l’œuf ?

Allumez Ghostbot et un agent intelligent prendra le relais, gérant une situation inconfortable avec humour, désintérêt et esprit… vous séparant rapidement de la conversation et de la personne à l’autre bout du fil.

Ghostbot agit comme un assistant virtuel pour vous, passant au crible la crasse des interwebs, envoyant des réponses pleines d’esprit aux prétendants potentiels avec lesquels vous n’avez pas le temps de traiter ou décidez finalement que vous ne vous sentez pas.

Peut-être plus important encore, vous pouvez le désactiver immédiatement si nécessaire.

Comment utiliser Ghostbot pour rompre avec quelqu’un ou l’amener à arrêter de vous envoyer des SMS

Tout d’abord, ce nouveau bot vous configure avec un numéro de téléphone jetable via Burner, ou vous donne autant de numéros dont vous avez besoin (pour la messagerie, les appels et la messagerie vocale) pour garder votre vrai inconnu.

Ensuite, vous sélectionnez le ou les numéros spécifiques sur lesquels vous souhaitez fantôme.

Ensuite, le chatbot analysera le message entrant et créera la réponse automatique parfaite (en ne l’envoyant qu’après un laps de temps approprié, bien sûr).

Mieux encore, Ghostbot ne se contente pas de taper des mots, il utilise également des emojis dans sa réponse, si cela est jugé nécessaire.

Donc, il y a certainement beaucoup de crevettes frites et d’aubergines pour faire le tour des lianes.

Les sources en ligne — telles que Au revoir Felipe, un compte Twitter contenant une variété de captures d’écran d’un comportement atroce à partir de conversations textuelles, a inspiré certaines des réponses de l’application.

Bien que le bot ne fasse peut-être jamais le travail aussi efficacement qu’un humain, il semble que ce soit une seconde près si vous êtes pressé par le temps et la main-d’œuvre pour vous débarrasser de vos nombreux prétendants.

Mais, quelle est la suite ? Allons-nous commencer à envoyer de vrais robots dans les restaurants et les bars pour filtrer nos rendez-vous en premier ?

Seul le temps nous le dira…

Bella Acton est une coach relationnelle et la propriétaire de Never Liked It Anyway, l’eBay pour les ruptures – un endroit pour acheter, vendre et dire tout ce qui est lié à l’ex.

Daniella Appolonia est une écrivaine et comédienne basée à New York qui pense que le rire est le meilleur remède et qu’une bonne dose d’audace peut vous faire avancer dans la vie.

Cet article a été initialement publié sur Never Liked It Anyway. Réimprimé avec la permission de l’auteur.