Comment une photo du 11 septembre a réuni 2 inconnus : « C’est un lien qui ne peut pas être rompu »

Par un matin ensoleillé de septembre à New York il y a 20 ans, Phil Penman s’apprêtait à se détendre. C’était le premier jour de congé du photographe depuis longtemps après avoir passé des mois à travailler sans arrêt.

Joanne Capestro, quant à elle, se préparait pour une autre journée de travail en ville. Même si elle ne se sentait pas bien ce jour-là, elle avait quand même décidé d’aller travailler. « Le matin du 11 septembre, je me suis réveillé, je ne me sentais pas bien. Je me suis demandé si je devais ou non aller au bureau. J’ai dit : ‘Tu sais quoi, laisse-moi entrer' », a raconté Capestro dans AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna vendredi.

Capestro, alors âgé de 39 ans, travaillait au World Trade Center, au 87e étage de la tour nord. Elle était là ce matin fatidique lorsque le vol 11 d’American Airlines s’est écrasé dans son immeuble de bureaux à 8 h 46 entre les étages 93 et ​​99.

« Je me tenais près de mon bureau et boum, l’avion a frappé », se souvient Capestro.

Peu de temps après, Penman, alors âgé de 24 ans, a reçu un appel téléphonique.

« Le téléphone sonne, je me dis qu’il n’y a aucune chance que je travaille à nouveau aujourd’hui. C’est juste allé sur la messagerie vocale », a déclaré Penman AUJOURD’HUI. Il n’a pas décroché mais il a quand même vérifié le message. C’est alors qu’il a su qu’un avion avait heurté l’une des tours jumelles.

Penman a abandonné ses plans et s’est précipité au centre-ville. Une fois là-bas, il a commencé à capturer ce qui se passait.

« Je regarde la tour et je prends ces photos », a déclaré Penman. « Puis tout d’un coup, vous entendez ce grondement et le bâtiment s’effondre pendant que je tire. »

À 9 h 03, le vol 175 de United Airlines s’est écrasé sur la tour sud du World Trade Center.

« Notre bâtiment a tremblé. À ce moment-là, j’ai vraiment eu l’impression que quelqu’un a sauté en moi et m’a dit ‘Jo, Jo, tu dois y aller' », a déclaré Capestro à propos de sa décision de descendre 87 étages.

Mais la situation s’est aggravée une fois qu’elle est sortie de la tour nord.

« Je n’étais même pas en dehors des 30 secondes et la construction de la tour deux a commencé à me tomber dessus », a-t-elle déclaré avant de retrouver un collègue, qui avait également réussi à partir. « Ma petite amie crie : ‘Joey, Joey’ et je me suis retourné et je l’ai vue et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qu’on va faire maintenant ?' »

Penman était à proximité et a capturé Capestro et son collègue, Dominique Davis, alors qu’ils s’échappaient du World Trade Center.

« Tout d’un coup, vous commencez juste à voir l’émergence de personnes qui se dirigent vers vous », a déclaré Penman.

Penman a capturé Joanne Capestro et Dominique Davis après qu’elles se soient échappées du World Trade Center à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Phil Penman

La photo prise par Penman de Capestro et Davis était l’une des nombreuses prises ce jour fatidique. Des années plus tard, les photos de Penman ont été présentées au mémorial et musée national du 11 septembre dans une exposition de 2015. C’est le conservateur du musée qui a reconnu Capestro et l’a mise en relation avec Penman.

Une amitié étroite s’est épanouie après leur première rencontre. Capestro remercie même la photographe de l’avoir aidée à guérir des conséquences traumatisantes du 11 septembre.

« Je me sentais vraiment différent à partir de ce moment-là et il m’a fallu de nombreuses années pour guérir », a déclaré Capestro. « Le trouble de stress post-traumatique n’est pas facile. Vivre avec la culpabilité d’un survivant n’a pas été facile. Mais je dois dire que lorsque j’ai franchi le cap, je le dois beaucoup à Phil Penman. »

20 ans après le 11 septembre, Capestro et Penman sont devenus des amis proches, qui se sont entraidés dans leur périple pour se remettre des attentats. AUJOURD’HUI

Pour Capestro, la photo de Penman a beaucoup compté. « Je lui dis tout le temps : ‘Je t’aime, Phil, tu sais, tu m’as rendu ma vie.’ Juste dans une image seule.’

« Personne ne pouvait comprendre cela parce qu’ils n’étaient pas là. Mais quand ils voient cette photo, ils disent : ‘Eh bien, maintenant je sais ce qu’elle a vécu.’ La photo nous dit mille mots », a expliqué Capestro.

« Pour moi, en regardant les images des 20 dernières années, cela m’a en quelque sorte aidé à mieux gérer cela, a réfléchi Penman. « Vous commencez à réévaluer tout dans la vie, ce qui est important pour vous. »

Capestro a ajouté: « J’aime le fait de pouvoir appeler quelqu’un qui a vécu ce que j’ai vécu, et il comprend, et il est toujours là pour moi. Phil est quelqu’un avec qui je serai ami pour le reste de ma vie. «

Depuis qu’ils se sont reconnectés, Capestro et Penman sont restés en contact, se parlant au téléphone et se rencontrant souvent.

« Le pouvoir d’une image fixe, vous n’y pensez pas quand vous êtes photographe », a déclaré Penman. « Le travail a beaucoup de poids. Il signifie quelque chose pour quelqu’un. » AUJOURD’HUI

« Après de nombreuses années, j’ai décidé: ‘Je veux me marier.’ Alors j’ai dit: ‘Hmm, je sais qui va filmer mon mariage.' », a déclaré Capestro. « Alors Phil m’a filmé le pire jour de ma vie. Et le meilleur jour de ma vie. »

« Peu de gens ont vécu ce que nous avons vécu et survécu. Et c’est un lien. C’est un lien qui ne peut pas être rompu », a-t-elle ajouté. Penman était d’accord avec Capestro sur le lien et l’amitié qui se sont développés entre eux.

« C’est la seule bonne chose qui en est ressortie, je pense que pour moi… développer ce lien. Amis », a déclaré Penman.

L’histoire de Capestro est présentée dans le nouveau documentaire « Memory Box: Echoes of 9/11 », une coproduction de NBC News Studios et Yard 44. « Memory Box: Echoes of 9/11 » sera diffusé sur MSNBC samedi et dimanche. à 22 h HE et sera disponible en streaming exclusivement sur Peacock. MSNBC et Peacock font partie de notre société mère, NBCUniversal.