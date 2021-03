Comment une mère célibataire atteinte d’un cancer en phase terminale recueille de l’argent pour sa fille

Lorsque Ling Li a reçu un diagnostic de cancer gastrique, sa première préoccupation était ce qui arriverait à sa fille si la maladie progressait.

Maintenant, après presque deux ans de maladie agressive, ses pires craintes se sont confirmées. Juste un jour avant que Li et sa famille se préparent à célébrer le Nouvel An lunaire chinois, son oncologue lui a dit qu’elle n’avait que trois ou quatre mois à vivre.

L’épreuve l’a incitée à lancer une collecte de fonds afin que sa fille ait un soutien financier lorsqu’elle sera partie.

La maman basée à Houston a été diagnostiquée pour la première fois en mai 2019 et a subi un traitement approfondi au MD Anderson Cancer Center pendant plus d’un an. Cela impliquait plusieurs cycles de chimiothérapie exhaustive, ce qui lui a fait perdre ses cheveux et a eu du mal à avoir l’énergie nécessaire pour suivre sa jeune fille.

Elle a également subi une intervention chirurgicale pour enlever une grosse tumeur de l’intérieur de son estomac, ce qui l’a obligée à avoir besoin d’une sonde d’alimentation afin de recevoir de la nutrition depuis.

Avant son diagnostic, Li avait travaillé pour terminer un doctorat. en science des matériaux et rêvait d’aider le monde à développer des technologies d’énergie propre. Cependant, cela a été complètement détourné par son diagnostic.

Li est une mère célibataire d’Alice, 6 ans, et jusqu’à récemment, elle était sa seule soignante et tutrice. Sa propre mère, Li Teng, 64 ans, a récemment déménagé de Chine aux États-Unis pour soutenir sa fille tout au long de son parcours contre le cancer.

Désormais, Li Teng devra s’occuper d’Alice lorsque la mère de l’enfant décédera.

Bien qu’un diagnostic et un traitement du cancer suffisent à inquiéter tout le monde, les craintes supplémentaires quant à la survie de sa fille et de sa mère après son départ ont sans aucun doute rendu les derniers mois de Li encore plus difficiles.

Pour s’assurer que sa petite fille peut être bien soignée, Ling Li a lancé une page GoFundMe pour collecter des fonds indispensables pour sa fille.

L’argent récolté permettra à sa mère de subvenir aux besoins de la jeune fille car, après avoir récemment déménagé à Houston depuis la Chine, Li Teng n’a pas les revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de sa petite-fille.

«C’est tellement déchirant quand je pense à ce qu’Alice et ma mère devront subir à l’avenir si je ne suis plus avec elles puisqu’elles n’ont pas de revenus», écrit Li sur la page de collecte de fonds. «Ce serait trop dévastateur pour eux de subir les difficultés économiques tout en faisant face à la perte du seul parent de ma fille et de la fille unique de ma mère.

L’histoire a touché un nerf avec de nombreuses personnes généreuses offrant des dons ainsi que des messages réconfortants de vœux et de prières.

Li décrit les dons comme son dernier cadeau à sa fille en écrivant: «J’aimerais pouvoir célébrer le 60e anniversaire d’Alice avec elle. Au lieu de cela, je n’ai pu l’accompagner que pendant 6 ans.

Sa résilience est frappante malgré la tragédie de ses circonstances.

Elle écrit à ses partisans: «Je ne veux pas abandonner le combat. S’il vous plaît, aidez-moi et ma famille.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.