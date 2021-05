Comment une maman a trouvé son bébé sur le compte Instagram de «  Ugly Babies  »

Une mère a été choquée et dévastée lorsqu’elle a découvert que son garçon de neuf mois figurait aux côtés d’autres bébés sur une page Instagram qui met en évidence les «bébés laids».

Dans un compte maintenant supprimé appelé @Ugly_Babies_page, des dizaines de bébés ont été présentés sur la page pour se moquer de leur apparence. La mère, Courtney Tait, a été très surprise par le fait que l’image de son bébé provenait de son compte Facebook privé.

La chose effrayante pour Tait n’était pas que les gens penseraient que son bébé est «moche», mais que des images d’elle et de sa famille se répandraient sur Internet, mettant en danger la sécurité de sa famille.

Photo: Gazette du soir

Comment la photo du bébé s’est terminée sur le compte Instagram « Ugly Babies »

Tait avait une image de son fils de neuf mois, Hudson, et de son petit ami Scott, téléchargée sur la page Instagram anonyme à l’insu de la famille.

La jeune femme de 21 ans a déclaré qu’elle était «navrée» que les gens traitent son fils de laid et qu’elle a été encore plus choquée lorsqu’elle a découvert qu’une de ses amies avait également publié son propre enfant sur la page Instagram.

Le couple vit à Middlesbrough, en Angleterre, et la ville dans laquelle ils vivent, Teesside, a eu plusieurs bébés sur le compte.

«C’était navrant pour être honnête, la dernière chose que je veux, c’est que mon fils soit traité de laid. Je sais que mon enfant est magnifique – ce n’est pas à propos de ça », a déclaré Tait. « Il s’agit plus de savoir qui regarde mon enfant, prend une photo de mon enfant de neuf mois et la publie pour que d’autres personnes étranges la voient. »

L’aspect le plus inquiétant pour tous les parents et familles était que de nombreuses images de bébé avaient été prises à partir de comptes privés sur Instagram et Facebook. Instagram appartient à Facebook, de sorte que de nombreux comptes sont liés entre les deux plates-formes. Cela permet aux pirates et aux personnes de les trouver facilement.

Cela a conduit au traçage d’une adresse IP qui s’est avérée proche de Ropner Park, qui est assez proche de Teesside.

De nombreuses personnes de la région qui avaient leurs comptes de réseaux sociaux publics ont commencé à les passer au privé afin de réduire les chances que leur enfant soit exposé à ces «trolls».

« Ils ont menacé une fille, lui envoyant un message sur la page Instagram en disant qu’ils tueraient sa mère », a déclaré Tait. « Mes amis ont limité leurs comptes maintenant. »

Le compte Instagram « Ugly Babies » a-t-il été supprimé et quelle a été la réponse de Facebook?

Un porte-parole de Facebook a déclaré que les directives de la communauté de l’entreprise indiquent clairement que toute forme d’intimidation ou de harcèlement ne sera pas tolérée. Ils ont dit que le compte Instagram des «bébés laids» violait ces politiques.

« Ce compte a été rapidement supprimé pour avoir enfreint nos règles sur l’intimidation et le harcèlement », a déclaré le porte-parole.

Il est probable que le compte ait été porté à l’attention de l’entreprise en raison des utilisateurs de la plate-forme de médias sociaux. Tait a déclaré que plus de 200 personnes avaient signalé le compte à Instagram.

Tait n’était pas la seule famille à avoir des problèmes avec le compte Instagram.

«Je ne sais pas qui est assez malade pour faire ça», a posté une mère sur Facebook.

Une autre mère avait publié des photos de leur bébé mort-né sur le compte et une autre a reçu des menaces à sa famille via les administrateurs du compte.

«Ce qui aggrave les choses, c’est que nous nous demandons quel genre de personnes suivent ce compte», a déclaré Tait. «Nous n’avons aucune idée.»

Comment les parents peuvent-ils protéger la confidentialité des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux?

Au Royaume-Uni, le gouvernement a publié un projet de loi sur la sécurité en ligne le mardi 11 mai. Les lois historiques sur la sécurité sur Internet visent à s’attaquer aux problèmes de contenu abusif et préjudiciable en ligne. Cela donne à l’Ofcom la possibilité d’infliger des amendes aux entreprises de médias sociaux et de bloquer l’accès aux sites.

Ofcom est l’autorité de régulation et de concurrence agréée par le gouvernement pour les industries de la radiodiffusion, des télécommunications et de la poste du Royaume-Uni.

Pour l’instant, les utilisateurs des médias sociaux devraient continuer à signaler les comptes qu’ils jugent ne pas respecter les politiques mises en place. Cela ferait des médias sociaux un endroit plus sûr pour tout le monde.

