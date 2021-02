Comment une flotte de vaisseaux spatiaux regardera le rover Perseverance de la NASA atterrir sur Mars

Le prochain rover Mars de la NASA, Perseverance, aura une escouade de vaisseaux spatiaux qui surveillera son descente dangereuse d’en haut Jeudi (18 février).

Au moins quatre orbiteurs de la NASA et de son homologue européen soutiendront l’atterrissage, et certains de ces vaisseaux spatiaux continueront à renvoyer des données de Perseverance pendant les aventures du rover à la surface de la planète rouge.

L’Agence spatiale européenne gère deux engins spatiaux qui regarderont l’atterrissage. L’ESA-Roscosmos ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) renverra les données sur Terre dès quatre heures après l’atterrissage, L’ESA a déclaré dans un communiqué , alors que Mars Express de l’agence s’est concentré sur les conditions locales sur le site d’atterrissage, Cratère de Jezero , et a fourni ces informations à la NASA lors des préparatifs de la descente de demain. TGO essaiera également d’imaginer la persévérance à la surface dans les semaines suivant l’atterrissage.

Le Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA, qui sert fréquemment de relais pour les communications radio des atterrisseurs, sera juste au-dessus de la tête pendant l’atterrissage de Perseverance. L’objectif de MRO est de récupérer les informations du rover, puis de les renvoyer au Deep Space Network d’antennes de la NASA sur Terre afin que la NASA puisse confirmer l’atterrissage, qui devrait avoir lieu vers 15 h 55 HNE (20 h 55 GMT).

« MRO a été nouvellement configuré pour envoyer des données de télémétrie vers la Terre tout au long de la chronologie de l’atterrissage en paquets de 5 secondes, avec une latence d’environ 16 secondes [delay], « Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA en Californie dit dans un communiqué . « Le complexe d’antennes de la DSN près de Madrid, en Espagne, sera dirigé pendant l’entrée, la descente et l’atterrissage, avec le complexe de Goldstone, en Californie, qui fournira un soutien. »

La NASA essaiera probablement également de photographier Persévérance et ses activités en surface; en 2012, même a réussi à attraper le rover Curiosity atterrissant à la surface sous un parachute .

La NASA aime toujours les informations de sauvegarde, elle mettra donc également en service son orbiteur Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN). MAVEN ne renvoie généralement pas d’informations depuis les engins spatiaux de surface, car les données reçues par l’engin spatial sont envoyées après un délai et nécessitent un traitement plus approfondi. Mais les observations de MAVEN seront utiles pour recueillir plus d’informations sur la descente de Perseverance et devraient être disponibles environ 10 heures après l’atterrissage, selon le JPL.

La NASA a déjà déménagé MAVEN pour soutenir Perseverance, et MRO pourrait emboîter le pas. L’année dernière, en vue de soutenir Perseverance, MAVEN a réduit sa plus haute altitude orbitale par aérofreinage (poussant doucement contre l’atmosphère martienne) et a également changé son orientation orbitale, Le site Web de la NASA sur Mars a déclaré fin janvier .

Représentation d’artiste du vaisseau spatial MAVEN de la NASA en orbite autour de Mars. (Crédit d’image: NASA / GSSFC)

La NASA pourrait également changer l’orbite du MRO, en partie parce que le vaisseau spatial (arrivé sur Mars il y a près de 15 ans) vieillit et que l’agence souhaite prolonger la durée de vie des batteries de MRO jusqu’à ce qu’un nouvel orbiteur puisse prendre sa place pour les communications de relais.

Actuellement, le vaisseau spatial réside sur une orbite héliosynchrone avec des conditions d’éclairage cohérentes en milieu d’après-midi, ce qui est bon pour l’imagerie orbitale. La NASA peut changer l’orbite du vaisseau spatial pour traverser la surface un peu plus tard dans la journée, afin de réduire le temps que le vaisseau spatial passe dans l’ombre et dépend de ses batteries, SpaceNews a déclaré fin janvier .

L3Harris, un entrepreneur en technologie aérospatiale qui a fourni l’une des antennes de Perseverance, a déclaré dans un communiqué que la communication du rover avec les orbiteurs ne prend qu’environ une milliseconde à atteindre, et que l’utilisation des orbiteurs comme stations de chemin pour l’information permet plus de transfert de données car les orbiteurs sont un peu plus près des antennes terrestres que Perseverance.

Le mobile peut envoyer jusqu’à 2 mégabits de données par seconde aux orbiteurs. « Parce que les antennes du rover et de l’orbiteur sont à courte distance l’une de l’autre, c’est comme utiliser des talkies-walkies ou un téléphone portable pour parler à la tour cellulaire », a déclaré L3Harris.

Le mobile peut également renvoyer des signaux vers la Terre directement, bien que les informations soient envoyées sous forme de tonalités ou d’un signal porteur – ce qui signifie des signaux simples avec peu ou pas de données d’ingénierie attachées, selon le Version JPL . Les bonnes choses, à la fois lors de l’atterrissage et des opérations, viendront via les orbiteurs.

