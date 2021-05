Comment une fille de 11 ans a repoussé une tentative de kidnappeur

Le pire cauchemar de tous les parents a été filmé mardi matin dans le comté d’Escambia, en Floride, lorsqu’un homme a été vu en train de tenter d’enlever une fille de 11 ans en plein jour.

Une vidéo capturant le crime a été partagée par le bureau du shérif du comté d’Escambia en Floride.

Comment une fille de 11 ans a-t-elle combattu un homme adulte qui tentait de la kidnapper?

Les images montrent Alyssa Bonal, 11 ans, attendant le bus. Selon la police, elle jouait avec de la bave bleue pour passer le temps.

Quelques voitures passent, mais l’une revient en arrière – une Dodge Journey blanche.

Le camion s’arrête et se gare près de l’endroit où l’enfant est assise sur ses genoux en attendant le bus. Un homme sort du véhicule en courant avec un couteau.

La fille le voit, prend son sac à dos et essaie de s’enfuir. Mais il l’attrape.

Il attrape la fille, la tenant par le cou et le torse, et tente de la porter jusqu’à sa voiture. Mais elle riposte et échappe à son ravisseur en lui donnant des coups de poing, des coups de pied et en se tortillant hors de sa portée.

Ils tombent tous les deux au sol et elle se libère. Elle attrape ensuite son sac à dos et court en sécurité pendant que l’homme rentre en courant vers sa voiture.

La police a partagé la vidéo à 7 heures du matin et peu de temps après, ils ont identifié l’homme comme étant Jared Paul Stanga, 30 ans.

« Je ne peux m’empêcher de penser que cela aurait pu se terminer très différemment », a déclaré le shérif Chip Simmons lors d’une conférence de presse mardi soir. «Si cette victime de 11 ans n’avait pas pensé à se battre et à se battre et à ne jamais abandonner, alors cela aurait pu se terminer terriblement.

Ce n’était pas la première fois que Stanga contactait la fille. Deux semaines plus tôt, il l’a approchée au même arrêt de bus et lui a parlé en espagnol.

Il l’a mise mal à l’aise et elle a signalé l’incident à son professeur, à son directeur et à sa mère.

Sa mère l’a accompagnée à l’arrêt de bus tous les jours pendant deux semaines après l’incident. Ce fut le premier jour où elle ne le fit pas, soulevant des soupçons que Stanga traquait la fille.

«Nous pensons que cette personne la surveillait spécifiquement ou se promenait à la recherche d’une opportunité. De toute façon, c’est mauvais », a déclaré Simmons.

Après le partage de la vidéo, la police a commencé à frapper aux portes de la zone et à interroger les gens avec des SUV blancs.

Plus tard, ils ont identifié Stanga dans les images de sécurité de l’épicerie avec ses bras et ses vêtements recouverts de slime bleu. Il a été arrêté à son domicile à Pensacola.

Stanga a un vaste casier judiciaire, y compris des infractions sexuelles avec un enfant.

Sherrif Simmons a déclaré: «Il ne faut pas un génie pour comprendre quelles étaient ses intentions, mais elles n’étaient pas bonnes. Ainsi, une vie a été sauvée.

Il a même appelé la fille son héros.

Elle a subi quelques éraflures et un traumatisme mental, mais sinon, la courageuse va bien.

Elle et sa mère y travaillent ensemble.

Stanga fait face à des accusations telles que tentative d’enlèvement, voies de fait graves et coups et blessures. Il est actuellement détenu sans caution dans la prison du comté d’Escambia.

Leeann Reed est une écrivaine qui couvre l’actualité, la culture pop, l’amour et les relations.