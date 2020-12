Comment un virus de la grippe a arrêté l’économie américaine en 1872 – en infectant des chevaux

En 1872, l’économie américaine se développait alors que la jeune nation s’industrialisait et se développait vers l’ouest. Puis, à l’automne, un choc soudain a paralysé la vie sociale et économique. C’était une sorte de crise énergétique, mais pas une pénurie de combustibles fossiles. La cause était plutôt un virus qui se propageait parmi les chevaux et les mulets du Canada à l’Amérique centrale.

Pendant des siècles, les chevaux ont fourni l’énergie essentielle pour construire et faire fonctionner les villes. Maintenant, la grippe équine a montré à quel point ce partenariat était important. Lorsque les chevaux infectés ont cessé de travailler, rien ne fonctionnait sans eux. La pandémie a déclenché une paralysie sociale et économique comparable à ce qui se passerait aujourd’hui si les pompes à essence se tarissaient ou si le réseau électrique tombait en panne.

À une époque où beaucoup attendaient avec impatience de remplacer le cheval par les nouvelles technologies prometteuses de vapeur et d’électricité, la grippe chevaline a rappelé aux Américains leur dette envers ces animaux. Comme je le montre dans mon nouveau livre, «Un traître à son espèce: Henry Bergh et la naissance du mouvement des droits des animaux», ce calcul a alimenté un mouvement de réforme naissant mais fragile: la croisade pour mettre fin à la cruauté envers les animaux.

Un monde soudainement « désarçonné »

La grippe équine est apparue pour la première fois à la fin de septembre chez des chevaux pâturés à l’extérieur de Toronto. En quelques jours, la plupart des animaux des étables bondées de la ville ont attrapé le virus. Le gouvernement américain a tenté d’interdire les chevaux canadiens, mais a agi trop tard. En moins d’un mois, les villes frontalières ont été infectées et la «maladie du cheval canadien» est devenue une épidémie nord-américaine. En décembre, le virus a atteint la côte américaine du golfe du Mexique et, au début de 1873, des flambées se sont produites dans les villes de la côte ouest.

Les symptômes de la grippe étaient indéniables. Les chevaux ont développé une toux et une fièvre râpeuses; les oreilles tombantes, elles chancelaient et tombaient parfois d’épuisement. Selon une estimation, il a tué 2% d’environ 8 millions de chevaux en Amérique du Nord. De nombreux autres animaux ont souffert de symptômes qui ont mis des semaines à disparaître.

À cette époque, la théorie des germes de la maladie était encore controversée et les scientifiques étaient à 20 ans de l’identification des virus. Les propriétaires de chevaux avaient peu de bonnes options pour éviter l’infection. Ils ont désinfecté leurs étables, amélioré l’alimentation des animaux et les ont recouverts de nouvelles couvertures. Un wag a écrit dans le Chicago Tribune que les nombreux chevaux maltraités et surmenés de la nation mourraient forcément de choc à cause de cette soudaine effusion de gentillesse. A une époque où les soins vétérinaires étaient encore primitifs, d’autres promouvaient des remèdes plus douteux: le gin et le gingembre, les teintures d’arsenic et même un peu de guérison par la foi.

Tout au long du 19e siècle, les villes surpeuplées d’Amérique ont souffert de fréquentes épidémies de maladies mortelles telles que le choléra, la dysenterie et la fièvre jaune. Beaucoup de gens craignaient que la grippe équine ne saute aux humains. Bien que cela ne se soit jamais produit, le retrait de millions de chevaux de l’économie représentait une menace différente: cela coupait aux villes des approvisionnements cruciaux en nourriture et en carburant à l’approche de l’hiver.

Les chevaux étaient trop malades pour sortir le charbon des mines, traîner les récoltes vers le marché ou transporter les matières premières vers les centres industriels. Les craintes d’une «famine de charbon» ont fait monter en flèche les prix du carburant. Des produits pourris sur les quais. Les trains ont refusé de s’arrêter dans certaines villes où les dépôts débordaient de marchandises non livrées. L’économie a plongé dans une forte récession.

Chaque aspect de la vie a été perturbé. Les saloons fonctionnaient à sec sans livraison de bière, et les postiers comptaient sur le «brouette express» pour transporter le courrier. Contraints de se déplacer à pied, moins de personnes ont assisté aux mariages et aux funérailles. Des entreprises désespérées ont embauché des équipages humains pour tirer leurs wagons sur le marché.

Pire encore, les pompiers ne pouvaient plus compter sur les chevaux pour tirer leurs lourdes voitures-pompes. Le 9 novembre 1872, un incendie catastrophique ravagea une grande partie du centre-ville de Boston lorsque les pompiers tardèrent à se rendre sur les lieux à pied. Comme l’a dit un rédacteur en chef, le virus a révélé à tous que les chevaux n’étaient pas seulement une propriété privée, mais «des roues dans notre grande machine sociale, dont l’arrêt signifie des blessures généralisées à toutes les classes et conditions de personnes».

Croisade de bonté de Henry Bergh

Bien sûr, la grippe a surtout blessé les chevaux – en particulier lorsque des propriétaires désespérés ou calleux les ont forcés à travailler pendant leur maladie, ce qui a souvent tué les animaux. Alors que toussaient, des chevaux fiévreux titubaient dans les rues, il était évident que ces infatigables serviteurs menaient une vie courte et brutale. EL Godkin, le rédacteur en chef de The Nation, a qualifié leur traitement de «honte pour la civilisation… digne des âges sombres».

Henry Bergh faisait valoir cet argument depuis 1866, lorsqu’il a fondé la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux – la première organisation du pays consacrée à cette cause. Bergh avait passé la majeure partie de sa vie adulte à poursuivre une carrière ratée de dramaturge, soutenue par un héritage important. Il a trouvé sa véritable vocation à 53 ans.

Motivé moins par l’amour des animaux que par la haine de la cruauté humaine, il a utilisé sa richesse, ses relations et ses talents littéraires pour faire pression sur l’Assemblée législative de New York afin qu’elle adopte le premier statut moderne anti-cruauté du pays. Accordés à la police par cette loi, Bergh et ses collègues agents portant un badge ont parcouru les rues de New York pour défendre les animaux contre les souffrances évitables.

De nombreux observateurs se sont moqués de la suggestion selon laquelle les animaux devraient bénéficier d’une protection juridique, mais Bergh et ses alliés ont insisté sur le fait que chaque créature avait le droit de ne pas être maltraitée. Des milliers de femmes et d’hommes à travers le pays ont suivi l’exemple de Bergh, adoptant des lois similaires et fondant des branches de la SPCA. Cette croisade a provoqué un large débat public sur ce que les humains devaient à leurs semblables.

Alors que la grippe équine faisait rage, Bergh s’est planté aux principales intersections de New York, arrêtant les chariots et les chariots tirés par des chevaux pour inspecter les animaux qui les tiraient pour détecter les signes de la maladie. Grand et aristocratique, Bergh s’habillait impeccablement, arborant souvent un chapeau haut de forme et une canne en argent, son long visage encadré d’une moustache tombante. Affirmant que le travail des chevaux malades était dangereux et cruel, il ordonna à de nombreuses équipes de retourner dans leurs écuries et envoya parfois leurs chauffeurs au tribunal.

La circulation s’est accumulée alors que les passagers grognons étaient obligés de marcher. Les compagnies de transport ont menacé de poursuivre Bergh. Les critiques l’ont ridiculisé comme un amoureux des animaux égaré qui se souciait plus des chevaux que des humains, mais beaucoup plus de gens ont applaudi son travail. Au milieu des ravages de la grippe équine, la cause de Bergh était à la hauteur du moment.

Les droits des chevaux

À son heure la plus sombre, l’épidémie a laissé de nombreux Américains se demander si le monde qu’ils connaissaient se rétablirait un jour, ou si l’ancien lien entre les chevaux et les humains pourrait être rompu à jamais par une mystérieuse maladie. Mais à mesure que la maladie progressait, les villes réduites au silence par l’épidémie se sont progressivement rétablies. Les marchés ont rouvert, les dépôts de fret ont réduit les arriérés de livraison et les chevaux ont repris le travail.

Pourtant, l’impact de cet épisode choquant a persisté, forçant de nombreux Américains à envisager de nouveaux arguments radicaux sur le problème de la cruauté envers les animaux. En fin de compte, l’invention des chariots électriques et du moteur à combustion interne a résolu les défis moraux des villes à chevaux.

Pendant ce temps, le mouvement de Bergh a rappelé aux Américains que les chevaux n’étaient pas des machines insensibles mais des partenaires dans la construction et la gestion de la ville moderne – des créatures vulnérables capables de souffrir et méritant la protection de la loi.

Cet article est republié à partir de La conversation sous une licence Creative Commons. Lis le article original.

