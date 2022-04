Comment un chef a joué dans « Top Chef » après avoir perdu le sens du goût à cause de COVID-19

Le concurrent de « Top Chef » Jackson Kalb a rejoint la 19e saison de l’émission avec un secret assez intense. Juste avant le début de la production, il avait contracté le COVID-19. Pire encore, les effets secondaires du virus l’ont privé de l’ingrédient le plus fiable de tous les chefs : ses papilles gustatives.

« Je viens de me réveiller un jour avec une gorgée de café, et je me suis dit, ‘Whoa, c’est bizarre, j’ai le nez bouché ? » Kalb a déclaré à AUJOURD’HUI dans une interview, notant que jusque-là, tous ses symptômes de coronavirus avaient été relativement légers. « Mais mon goût était complètement (disparu) comme si j’aurais pu (mordre) dans un oignon et pas connu, mais c’était une pomme. »

Les choses ne se sont pas améliorées. Après environ une semaine et demie, Kalb a déclaré qu’il avait commencé à ressentir d’étranges sensations sur sa langue. Il ne savait pas déchiffrer entre le sucre ou l’agave, un pruneau ou une fraise. Le sel donnait à sa langue une sensation de brûlure, et les saveurs umami audacieuses des champignons et de la sauce soja avaient un goût obscènement amer. Pourtant, il était déterminé à aller de l’avant. Là où d’autres concurrents auraient pu voir le revers comme une raison de jeter l’éponge, Kalb, qui possède et exploite également les restaurants de Los Angeles Jame Enoteca et Ospi, a retroussé ses manches et s’est mis au travail.





Jackson Kalb dans « Top Chef ». David Moir / Bravo

« Les producteurs étaient comme, ‘Whoa, c’est plutôt cool. Si vous n’avez plus de COVID, nous ne nous soucions pas du goût ou de l’odeur ou quoi que ce soit », a déclaré Kalb. « Je pense que j’ai réalisé qu’en ce qui concerne la valeur télévisuelle, c’est une chose attrayante du point de vue du producteur. C’est comme ‘Cela le rend intéressant.’ Alors que de mon point de vue, c’est comme, ‘Ce n’est pas intéressant. C’est juste nul, et c’est un peu effrayant.

Bien que les producteurs de « Top Chef » savaient que Kalb était extrêmement désavantagé par rapport aux autres concurrents, le chef basé à Los Angeles a déclaré qu’il n’avait dit à ses collègues chefs qu’il avait perdu son sens du goût une fois qu’il savait qu’il était sur le point d’être éliminé. .

Sur la façon dont il a réussi à créer plat après plat qui l’a maintenu dans la course jusqu’au 8e épisode de la dernière saison, Kalb a déclaré qu’il s’appuyait sur sa mémoire des ingrédients et sur les réactions de ceux qui l’entouraient.

Evelyn Garcia, Jackson Kalb et Buddah Lo affrontent les juges de « Top Chef ». David Moir / Bravo

« Je me suis rendu compte tout au long de ma carrière (que) lorsque je développe des recettes, je ne les goûte pas tant que je ne les donne pas à quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré, soulignant qu’il préférait plutôt attendre de voir un grand réaction de ceux qui essaient quelque chose qu’il a créé.

« Si j’obtiens comme le 10 sur 10, juste l’explosion que vous pouvez voir sur le visage de quelqu’un, ses yeux s’illuminent. Si je vois ça, alors je vais y retourner et goûter », a-t-il poursuivi. « (Sinon) généralement, lorsque je développe des recettes qui vont juste avec ce que je pense qui fonctionne. Je ne pense pas que ce soit courant, mais je ne pense pas non plus que ce soit intelligent. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. C’est juste un peu ce que je fais.

Jackson Kalb prépare un repas sur « Top Chef ». David Moir / Bravo

En fin de compte, alors que le spectacle augmentait la chaleur, Kalb a été balayé par sa décision de servir aux juges un menu de style familial. Pourtant, le spectacle lui a laissé un arrière-goût assez pratique. « Je pense qu’au fur et à mesure que la saison avançait, je viens de réaliser que mon instinct était un peu meilleur que je ne le pensais », a-t-il noté, ajoutant que, pour la plupart, son sens du goût est plus ou moins revenu à la normale.

« Je dirais qu’il est revenu à 100 %, mais il y a environ deux mois, je pensais qu’il était revenu à 100 % », a expliqué le chef. « Les choses avancent encore. Donc je dirais au moins 90% maintenant. Il a fallu environ cinq mois pour vraiment y arriver.

