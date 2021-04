Comment un antivirus Android peut empêcher la vidange de votre compte courant

Installer un antivirus sur Android n’est pas forcément une mauvaise idée.

Bien qu’il soit toujours discutable de savoir s’il est nécessaire ou non d’installer un antivirus sur Android, ces types de produits peuvent être de très utile pour un nombre important d’utilisateurs, en particulier pour tous ceux qui ne sont pas pleinement conscients de l’importance de maintenir un habitudes de navigation sûres. Ce n’est pas pour rien mais les virus ne s’installent pas sur nos smartphones.

Même ainsi, et malgré le plusieurs niveaux de sécurité Android, de nombreux chevaux de Troie parviennent à combattre les utilisateurs les plus courants pour mettre fin vider vos comptes chèques. L’un des exemples les plus marquants est l’Android.Banker.2876 qui avait la capacité de prendre le contrôle de notre compte bancaire.

Voici comment fonctionne Android.Banker 2876, le «nettoyeur de compte» de Troie

Android.Banker.2876 a été détecté par le antivirus Doctor Web il y a quelques semaines en tant que troyen Quoi imité les interfaces des banques européennes comme Bankia, BBVA ou Santander. Son plan était simple: faire croire à l’utilisateur qu’il utilise une application 100% légale.

À partir de là, Android.Banker.2876 a commencé à collecter des informations basé sur des autorisations « envahissantes » telles que l’administration de appels appels téléphoniques ou contrôle de l’envoi et de la réception Messages SMS. Une fois que le cheval de Troie prend le contrôle des communications, il passe à démarrer en mode furtif, intercepter dans l’ombre tous les SMS que l’utilisateur reçoit.

De cette manière, les responsables sont en mesure de recevoir le mots de passe à usage unique utilisé pour accéder aux applications bancaires concernées. Et tout cela pour ne pas mentionner le campagnes de Hameçonnage qui peuvent être organisées à partir des données personnelles collectées.

Comme si cela ne suffisait pas, de Doctor Web ils sont venus détecter jusqu’à 6 mods d’Android.Banker.2876, tous prêts à être téléchargés depuis Google Play en tant qu’application supplémentaire. Heureusement, à ce jour, est déjà sorti depuis l’App Store de Google.

Évitez les chevaux de Troie avec une navigation sécurisée et un bon antivirus

Bien sûr, vivre sans antivirus sur Android est parfaitement possible, mais il est également vrai que l’installation d’un antivirus compétent peut nous éviter davantage de désagréments à l’avenir. Veuillez noter que le cas d’Android.Banker.2876 est uniquement un parmi des milliersDepuis, en ce moment, Doctor Web a identifié une dizaine de logiciels malveillants similaires.

Il est important d’éviter de naviguer sur des sites de réputation douteuse et surtout éviter de télécharger des applications en dehors de Google Play ou avoir une apparence suspecte. Avant d’installer quoi que ce soit, vérifiez toujours qui est le développeur ainsi que les opinions de l’application, et bien sûr, non exécuter des fichiers dont vous ne connaissez pas la provenance.

Enfin, complétez la protection avec un antivirus simple et pratique qui vous permet Jouer la prudence avec vos appareils. En ce sens, vous pouvez dès maintenant acheter Dr. Web Security Space pour Android avec une remise de 10% en utilisant le Coupon 45secondes.fr. Avec un prix inférieur à 7 euros par anC’est une très bonne option pour dormir un peu plus paisiblement.

