Comment trouver votre meilleur artiste à 0,5% dans Spotify Wrapped 2020

Que signifient Top 0.5% et Top 0.1% sur Spotify Wrapped 2020? Voici comment trouver le vôtre.

C’est Spotify Wrapped 2020 szn, ce qui signifie qu’il est temps de vous préparer à l’afflux de tout le monde se vantant de ses goûts musicaux.

Plus tôt cette année, Spotify a lancé une fonctionnalité qui indiquait aux utilisateurs s’ils faisaient partie du Top 1% des fans pour leurs artistes préférés. En raison du succès retentissant et de la popularité de cette fonctionnalité, il semble qu’ils soient allés encore plus loin en présentant le top 0,5% et le top 0,1% des fans.

Dans le cadre du diaporama Spotify Wrapped 2020, les utilisateurs seront informés du top 0,5% de l’artiste (ou peut-être même du top 0,1%, s’ils ont de la chance) dans lequel ils ont réussi à réussir. Pour trouver votre propre rapport Top Artists, vous devez accéder à votre Spotify Wrapped 2020.

Voici comment savoir si vous êtes dans le top 0,1% de votre artiste préféré – et ce que cela signifie réellement.

Spotify Wrapped 2020: Comment trouver votre meilleur artiste à 0,5%. Image: Chesnot / , Spotify

Comment trouver votre meilleur artiste à 0,5% sur Spotify Wrapped

La fonctionnalité Top 0,5% fait partie de votre Spotify Wrapped 2020 personnel – vous n’avez pas besoin d’utiliser une autre fonctionnalité pour la trouver.

Pour accéder à votre Spotify Wrapped 2020, cliquez ici. Vous devez être sur votre téléphone pour regarder votre diaporama enveloppé 2020.

Votre pourcentage est révélé à côté de votre meilleur artiste sur la 12e diapositive de votre histoire Spotify Wrapped, et il apparaît sous l’image « Top Artist ».

Que signifie être dans le top 0,5% sur Spotify?

On ne sait pas quels critères exacts vous avez besoin pour entrer dans les échelons supérieurs du top 0,5% ou du top 0,1% ou même du top 0,005%, mais nous imaginons qu’il écoute cet artiste sans interruption pendant les 10 mois qui aident Spotify à calculer votre classement.

Cela dépend probablement du nombre total de minutes que vous avez passées à écouter votre Top Artist.

Par exemple, pour faire partie du Top 0,005% des auditeurs de Taylor Swift, vous devrez avoir chronométré environ 30 000 minutes avec sa musique. En revanche, pour faire partie du Top 2% des auditeurs de Taylor Swift, vous n’aurez eu à écouter sa musique que pendant 1 500 minutes.

