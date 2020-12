Comment trouver votre Instagram Top 9 de 2020

Découvrez comment obtenir votre Instagram Top Nine of 2020

Comme ça terrible L’année tire à sa fin, il est temps de revenir sur nos propres grilles Instagram parfaitement organisées pour découvrir quelle était notre publication la plus populaire. Oui, les enfants. Il est temps pour le Top 9 d’Instagram de 2020.

Peut-être vous êtes-vous retrouvé avec moins de photos sur la grille des soirées cette année, et plus de clichés du monde extérieur après ces «marches d’exercice» approuvées par le gouvernement que nous avons tous utilisées et abusées pendant les périodes de fermeture estivales.

Quoi que vous ayez fait cette année, voici comment trouver vos photos Instagram les plus appréciées de 2020.

Comment trouver votre Instagram Top Nine of 2020



Top 9 d’Instagram de 2020: comment trouver vos neuf premiers. Photo: @KylieJenner via Instagram

Vous pouvez trouver vos photos Instagram les plus appréciées sur Top Nine, auquel vous pouvez accéder sur CreatorKit.com/TopNine ou en téléchargeant l’application Top Nine for Instagram 2020 pour iOS et Android.

Une fois que vous avez saisi votre nom d’utilisateur Instagram, il vous sera demandé de saisir votre adresse e-mail et le message suivant s’affichera: « L’analyse de certains comptes peut prendre plus de quelques secondes. Nous vous enverrons un e-mail pour que vous n’attendez pas! «

La saisie de votre e-mail est facultative – vous n’avez pas besoin de le faire. Si vous ajoutez votre adresse e-mail, vous pouvez toujours supprimer votre e-mail de l’application à topnine.co/forget-me.

Voici le Top 9 de 2020 de Kylie Jenner, dominé par la reine Stormi Webster.



Le top 9 Instagram de Kylie Jenner en 2020. Photo: @KylieJenner via Instagram

Une fois le processus terminé, vous pourrez voir vos neuf publications Instagram les plus appréciées de l’année, ainsi que le nombre de photos que vous avez réellement publiées et le nombre de likes par publication.

Voici une 2021 beaucoup plus excitante sur la grille!

