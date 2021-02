Comment trouver une invitation Dispo: la nouvelle application photo de David Dobrik est sur invitation uniquement

Dispo est une nouvelle application de partage de photos, mais elle est actuellement accessible uniquement sur invitation. Voici comment vous pouvez obtenir une invitation sur la plateforme.

Vous vous ennuyez un peu d’Instagram? Eh bien, préparez-vous pour une toute nouvelle application de partage de photos appelée Dispo.

L’application, qui compte David Dobrik comme cofondateur, vise à faire entrer l’expérience de la prise de photos avec un appareil photo jetable dans l’ère numérique. Mais contrairement à d’autres applications que vous avez peut-être déjà utilisées, Dispo dispose également d’un tout nouveau réseau de médias sociaux intégré dans lequel vous pouvez télécharger et partager des photos avec des amis.

Pour le moment, Dispo est sur invitation uniquement, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous inscrire et commencer à l’utiliser tant que vous n’avez pas été invité par quelqu’un qui a déjà un profil. Mais comment en obtenir un?

Voici ce que vous devez savoir pour recevoir une invitation à Dispo.

Qu’est-ce que l’application Dispo?



L’application Dispo de David Dobrik: comment obtenir une invitation. Photo: Kevin Mazur / AMA2020 / Getty Images pour dcp, Dispo

Comment utilisez-vous Dispo?

Dispo, anciennement connu sous le nom de David’s Disposables, est une application de partage de photos qui permet aux utilisateurs de prendre des photos comme un appareil photo jetable.

Cependant, contrairement aux applications de caméra précédentes qui offraient aux utilisateurs une expérience esthétique similaire (comme Huji), Dispo en fait actes comme un appareil photo jetable. Les utilisateurs peuvent prendre des photos, mais devront attendre 9h le lendemain pour qu’elles soient «développées».

Le New York Times rapporte également qu’il n’y a pas non plus d’options de filtre supplémentaires, aucune option de modification une fois que les photos ont été développées et aucune légende lorsque vous les téléchargez sur votre profil. Vous ne pouvez pas non plus télécharger quoi que ce soit dans l’application et vous ne pouvez partager que les photos que vous prenez à l’aide de l’appareil photo de l’application.

S’adressant à dot.LA, le co-fondateur et PDG Daniel Liss a expliqué le concept en disant: « Vous vous souvenez d’un moment où vous récupériez des photos jetables de la pharmacie et il y avait ce matin de Noël l’impression où vous fouilliez les photos. et trouver ce cliché parfait. «



Comment utiliser Dispo: vous avez besoin d’une invitation pour vous connecter. Image: Dispo

Comment être invité à Dispo

Dispo est actuellement disponible au téléchargement sur l’App Store (iPhone uniquement), mais vous devrez être invité sur l’application avant de pouvoir l’utiliser. Vous pouvez ouvrir l’application et vous inscrire avec un nom d’utilisateur ou via vos comptes Apple ou Snapchat, mais si vous n’avez pas d’invitation, il vous demande alors de «trouver une invitation» ou de vous déconnecter.

Pour le moment, l’application est en phase de test bêta, ce qui signifie que les invitations sont rares. Cependant, une fois que l’application s’ouvre à plus de personnes, les invitations deviendront probablement plus fréquentes. Il semble que les utilisateurs aient environ 20 invitations pour commencer.

Tout comme Clubhouse, l’application de conversation sur invitation uniquement, les utilisateurs pourront recevoir des invitations via des personnes qui font déjà partie de l’application. Jusqu’à présent, les gens ont offert des invitations sur Twitter, Instagram, YouTube et Reddit. Certaines personnes facturent même de l’argent pour les invitations, ce qui n’est pas cool. Ne fais pas ça. N’achetez pas d’invitations.

Fondamentalement, vous devrez juste garder un œil sur la conversation sur les réseaux sociaux et commencer à envoyer des messages aux bonnes personnes si vous voulez participer à l’action Dispo.

LIRE LA SUITE: Qu’est-ce que Hive? L’application de médias sociaux devient virale du jour au lendemain

