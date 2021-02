Les forteresses du Nether ont été officiellement ajoutées à Minecraft dans la bêta 1.9 et sont considérés comme un point d’accès préféré pour les joueurs qui cherchent à se rapprocher des fonctionnalités de milieu de jeu telles que les potions et l’armure lourde. Ils sont presque entièrement composés d’une variété de blocs de briques du Nether et sont l’un des seuls endroits où trouver des foules hostiles spécifiques!

Comment trouver une forteresse du Nether dans Minecraft

La quête revient pour beaucoup de joueurs: Comment en trouver un? Comme toutes les structures, les forteresses du Nether ont une manière spécifique de générer dans le monde. Si vous explorez le mal façon (nous utilisons ce terme vaguement), vous pourriez finir par ne jamais en trouver un! Nous allons passer en revue quelques bases pour trouver une forteresse du Nether dès que possible.

# 1: Regardez dans le Nether (évidemment)

Nous n’avons inclus cette astuce que comme une formalité. Pourtant, de manière assez surprenante, certaines personnes pourraient ne pas savoir que cela est nécessaire. C’est bon! Nous ne sommes pas tous des vétérans expérimentés!

# 2: N’explorez pas directement du nord au sud.

Les forteresses du Nether ont tendance à apparaître en bandes qui s’alignent avec d’autres forteresses sur le Z–axe (allant du nord au sud). Si vous regardez au nord et au sud du Nether et que vous ne voyez pas de forteresse, il est préférable de commencer à explorer d’est en ouest. Comme ils ont tendance à s’aligner sur l’axe Z, cela pourrait signifier que vous n’êtes tout simplement pas assez proche de l’un de ces bandes de les voir.

# 3: Lorsque vous en trouvez un, alors explorez du nord au sud.

Encore une fois, ils ont tendance à apparaître en bandes sur l’axe Z. Si vous en trouvez un, cela signifie qu’il y a de fortes chances que vous en trouviez plus sur la même ligne qui va du nord au sud. Vous savez maintenant que vous êtes sur l’une de ces bandes, il est donc préférable de continuer pour en savoir plus.

# 4: Considérez une potion de vision nocturne

Vous aurez généralement besoin de trouver une forteresse du Nether pour avoir accès à une potion de vision nocturne. Néanmoins, si vous avez attaqué celui que vous avez trouvé, utilisez les verrues du Néant que vous avez trouvées à l’intérieur pour obtenir des potions de vision nocturne et explorer davantage. Le contraste fourni par Night Vision est remarquablement utile.

# 5: Éloignez-vous d’une distance significative des autres forteresses et vestiges de bastion.

Travailler à partir des modèles de génération: ne regardez pas à proximité d’autres forteresses et vestiges de bastion. Le code de génération les éloigne les uns des autres. Même s’ils ont tendance à se générer dans une bande sur l’axe Z, vous devez tout de même vous éloigner d’une distance significative de l’un d’eux pour en trouver un autre.

