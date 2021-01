Comment trouver un village dans Minecraft

À un moment donné lors de la lecture Minecraft, vous allez devoir visiter un village pour des événements de raid ou pour faire du commerce avec les PNJ villageois. Cependant, les villages sont difficiles à trouver car ils ont tendance à apparaître loin de l’endroit où les joueurs commencent dans leur Minecraft monde. Heureusement, dans ce guide, nous expliquerons les méthodes les plus simples pour trouver des villages Minecraft, alors restez dans les parages et continuez à lire ci-dessous.

Meilleures façons de trouver un village dans Minecraft

Pour trouver un village dans Minecraft, vous aurez généralement besoin d’explorer un peu pour en trouver un, mais c’est la méthode la moins souhaitable que vous puissiez faire car il peut s’écouler des siècles avant d’en trouver une. Néanmoins, si vous regardez autour de vous dans les zones suivantes, vous pourriez éventuellement trouver un village Minecraft naturellement.

Le village apparaît sur toutes les plateformes

Dessert

Savane

Taïga

Toundra enneigée

Édition Bedrock uniquement Spawns

Tournesol

Taïga enneigée

Collines de la taïga enneigées

Taiga Hills

Lors de la recherche d’un village Minecraft, recherchez des lumières au loin et utilisez de grands objets de terrain comme des collines et des montagnes pour vous donner une vue sur la terre. Avec suffisamment de chance, vous pourrez peut-être en localiser rapidement un sans aucun problème.

Cependant, la méthode la plus simple consiste simplement à taper / localiser le village, qui affichera les coordonnées du village le plus proche à l’écran. Après cela, vous pourrez simplement suivre les coordonnées et trouver le village sans problème. Malheureusement, cela n’aidera pas tous les joueurs car la commande est limitée aux plates-formes PC, mais heureusement, il existe un moyen facile pour les joueurs de console d’essayer de trouver un village.

Le meilleur moyen est de trouver une graine qui en a une à proximité de l’endroit où le joueur apparaît; ces graines peuvent être trouvées facilement en ligne si vous recherchez; en fait, nous avons en fait un guide complet ici juste dédié aux graines, dont quelques-uns sont des frayères de village!

Que faire lorsque vous trouvez un village

Une fois que vous avez finalement localisé un village grâce à l’une des méthodes décrites ci-dessus, vous serez en mesure d’expérimenter et de faire plusieurs choses; le principal étant en mesure de piller tout le butin passionnant éparpillé dans les différentes maisons des villages.

Vous pouvez également échanger avec divers PNJ avec des objets comme des émeraudes et même améliorer les villageois vers différents emplois et augmenter votre rang de popularité auprès de tout le village. Les joueurs peuvent également participer aux événements du village et le défendre contre les raids et les sièges de zombies où des tempêtes de foules hostiles attaqueront.

Pour en savoir plus Minecraft, PGG vous couvre. Vous pouvez trouver à la fois des guides et des actualités sur presque tout ce qui concerne le jeu sur notre page de jeu pour Minecraft.