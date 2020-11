Comment trouver le portail final dans Minecraft

Trouver le portail de la fin est le début d’un long voyage qui amène finalement les joueurs à combattre le dragon Ender et à atteindre la véritable «fin» de Minecraft. Bien sûr, prenez cette «fin» avec un grain de sel, car les possibilités du jeu sont illimitées. Si c’est la première fois que vous accédez au portail final, ou si vous avez juste besoin d’un rappel sur la façon de le faire, ce guide vous aidera à trouver le portail final en un rien de temps!

Le portail de la fin est situé dans une forteresse souterraine. Cette forteresse est générée aléatoirement dans l’Overworld. Il est possible de tomber accidentellement sur la forteresse pendant l’exploitation minière, mais il existe des moyens définitifs de la localiser vous-même. Pour localiser cette forteresse et trouver le portail de la fin, les joueurs doivent se préparer en rassemblant les objets appropriés.

Ce dont vous aurez besoin

Atteindre le portail final n’est pas aussi simple que de le trouver sur une carte. Mais le véritable moyen de trouver le portail de la fin commence par la collecte des matériaux appropriés.

Voici tout ce dont vous aurez besoin:

Environ 32 yeux d’Ender

Vous devez avoir 12 Eyes of Ender pour activer le portail. Chaque cadre de portail d’extrémité a une chance sur 10 d’être rempli. De plus, vous devriez avoir au moins 20 yeux de plus pour guider votre chemin vers la forteresse. Certains disparaissent après avoir été lancés. D’autres tombent au sol pour être récupérés.

1x bateau

Beaucoup de torches

Remarque: Ce sont les éléments essentiels qui vous guideront vers le portail final. Vous devriez toujours avoir de la nourriture, des armes et des armures sous la main.

Trouver la forteresse

Avec tous les matériaux préparés, équipez vos Eyes of Ender. Lancez un œil d’Ender et remarquez qu’il se déplace vers le haut. Suivez cette direction dans laquelle il se déplace. C’est ce que vous ferez jusqu’à ce que vous atteigniez la forteresse du portail de la fin. Si à un moment donné l’Œil d’Ender se déplace derrière vous plutôt que devant vous, cela signifie que vous avez dépassé le portail de la fin.

Selon l’endroit où le portail de la fin est apparu dans votre monde, vous pouvez suivre cette direction pendant 100 blocs, 1000 blocs ou même plus. Continuez à suivre cette direction aussi longtemps que nécessaire.

Jetez un œil d’Ender de temps en temps pour vous assurer de continuer à suivre le bon chemin. Mais ne spammez pas l’Œil d’Ender. Certains Eyes of Ender tomberont au sol et pourront être ramassés. D’autres disparaîtront. Récupérez ceux qui tombent. N’oubliez pas: vous avez besoin d’au moins 12 Eyes of Ender pour activer le portail de fin.

Finalement, la direction de l’Œil d’Ender changera. Cela signifie que vous êtes plus proche de la forteresse. Vous devrez maintenant lancer Eyes of Ender plus fréquemment pour vous assurer que vous suivez le bon chemin.

Lorsque vous arrivez à l’emplacement de la forteresse, l’Œil d’Ender ne montera plus lorsque vous le lancerez. Au lieu de cela, l’Œil d’Ender tirera vers le sol. Vous devez trouver le bloc spécifique vers lequel il tire. Pour ce faire, placez-vous au sommet de 5 ou 6 blocs de terre. Lancez l’Oeil d’Ender et suivez où il atterrit. L’endroit où l’Œil d’Ender atterrit est l’endroit auquel vous devez faire attention.

Remarque: Si la forteresse est située sous l’eau, faites de votre mieux pour bloquer l’eau là où vous prévoyez de creuser.

En utilisant la méthode des 2 blocs, creusez à cet endroit. Ne creusez pas directement sur un bloc, car vous pourriez tomber dans quelque chose de mortel, comme la lave. Vous avez maintenant atteint la forteresse.

Trouver le portail final

Ayez une arme et des torches à portée de main, car vous n’avez plus besoin des yeux de l’Ender jusqu’à ce que vous atteigniez la salle du portail final. Il y aura des foules dans la forteresse ici que vous combattrez potentiellement. Fouillez la forteresse jusqu’à ce que vous trouviez la pièce avec le portail de la fin.

En entrant dans la salle End Portal, vous verrez d’abord un petit escalier. Le portail de fin désactivé flotte au milieu. Détruisez tous les apparitions de mob qui pourraient se trouver ici et fermez l’asea pour empêcher les foules d’entrer. Vous avez réussi!

Pour activer le portail de fin, remplissez chaque cadre de portail avec les 12 yeux restants d’Ender. Voir l’image ci-dessus.

Vous êtes maintenant prêt à entrer dans The End et à affronter le dragon Ender. Attention: vous ne pouvez pas revenir de The End une fois que vous entrez dans le portail. Assurez-vous d’être équipé des fournitures nécessaires pour vaincre le dragon Ender avant d’entrer. Si vous n’êtes pas préparé, vous pouvez toujours créer un portail de fin dans Minecraft créatif et vous entraîner à combattre le dragon Ender sans en subir les conséquences.