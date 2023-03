Comment trouver le pistolet tranquillisant dans Sons of the Forest

tu dois entrer Fils de la forêt tue pas toujours. Pour ceux d’entre vous qui placent la vie avant tout et préfèrent étourdir leurs ennemis, vous êtes libre de le faire dans le jeu d’horreur de survie pistolet tranquillisant utiliser. Où vous pouvez trouver l’arme non létale et pourquoi vous devriez également le faire en cours de route scaphandre autonome pouvez emporter avec vous, nous vous le dirons dans ce guide.

Sons of the Forest: Comment trouver Tranq Gun (emplacement)

Le pistolet tranquillisant (à l’origine : pistolet paralysant) est l’une des nombreuses armes que vous pouvez trouver dans Sons of the Forest. Le fusil utilise des munitions de pistolet paralysant non létales et est parfois appelé par certains joueurs le Taser mentionné, bien que cette description convient sans doute mieux que pistolet paralysant devrait convenir.

Si vous n’aimez pas le fait que cette arme tue vos ennemis simplement abasourdi et pas envoyé à travers le Jourdain pour toujours, vous devriez probablement consulter notre guide Find All Weapons: Sons of the Forest – Ce sont les emplacements voyez où vous pouvez trouver de nombreux instruments meurtriers dont vos adversaires ne se remettront jamais.

Tout le monde, comment pourrait-il en être autrement, doit à nouveau explorer une grotte sombre pour éviter le Emplacement du pistolet tranquillisant pouvoir atteindre. Trouvez-le pour ça pointe nord-ouest sur l’île et allez à l’extrémité est de cette zone, directement à la côte. Ici, vous trouverez l’entrée via le signal GPS, qui a été condamné.

© Endnight Games/45secondes.fr

Frappez durement la barrière avec une arme pour faire éclater les planches et ouvrir le chemin à l’intérieur de la grotte. Comme il fait assez sombre ici, vous en voudrez peut-être un éclater utiliser pour pouvoir voir correctement le chemin et, surtout, les objets. Si vous ne pouvez pas encore produire de telles torches, utilisez la vôtre plus léger (touche L).

Allez tout droit un moment et occupez-vous des mutants qui pensent que vous êtes une proie facile. Dès que la route bifurque tu cours à droite. Il y a plus de mutants que vous devez éliminer pour atteindre l’endroit, où un cadavre est suspendu au plafond. Le fusil est attaché au cadavre et vous pouvez maintenant le récupérer.

Fils de la forêt : lieu de plongée

Heureusement pour vous, combattre les mutants assoiffés de sang dans la grotte en vaut vraiment la peine, car dans ces couloirs sombres, vous trouverez non seulement le pistolet tranquillisant, mais aussi celui-ci. scaphandre autonomedont vous avez absolument besoin pour le final des « Fils de la forêt » pouvoir réaliser : Trouver de la plongée à Sons of the Forest – Emplacement et carte.

© Endnight Games

Sons of the Forest : Trouvez des munitions pour le pistolet tranquillisant

Une fois que vous avez récupéré les deux objets de valeur dans la grotte, vous vous demandez peut-être comment recharger le pistolet tranquillisant. Pour cela, vous avez besoin du nom approprié Munitions pour pistolet paralysant. Vous pouvez trouver le premier ravitaillement en munitions à proximité immédiate du fusil, à un Corpsqui est assis par terre.

Sinon, vous devez utiliser les munitions appropriées comme d’habitude dans des boîtes de rangement trouvé dans les grottes, dans les bunkers et dans les camps de cannibales. Aussi sur les autres points de repère importants De nouvelles cartouches peuvent être trouvées autour de l’île, alors gardez les yeux ouverts et assurez-vous de vérifier toutes les caisses avant de continuer.

Si vous avez encore des problèmes, Munitions pour le pistolet tranquillisant Le trouver vous fera vous lier d’amitié avec la compagne de l’IA Virginia. Nous vous expliquerons comment dans notre guide Virginia dans Sons of the Forest : trouvez, recrutez, faites revivre un compagnon et plus encoreoù vous pouvez découvrir tout ce que vous devez savoir sur le mutant.

La dame à trois pattes vous fera occasionnellement signe de la main pour vous montrer le butin qu’elle a trouvé. Suivez-la et elle vous guidera boîtes cachéesqui ne peut être découvert par des moyens ordinaires. Avec un peu de chance, l’un d’eux contiendra les munitions que vous recherchez. Mais tôt ou tard, à peu près tous les éléments ont été là.