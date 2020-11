Comment trouver facilement les lieux de livraison et de livraison

Trouver des restaurants à emporter ou avec livraison sur Google Maps est beaucoup plus facile que vous ne le pensez.

Google Maps est devenu un allié incontournable pour découvrir de nouveaux lieux de loisirs, des restaurants ou des endroits à visiter. Bien sûr, en raison de la situation que traverse le monde depuis plusieurs mois maintenant, Google Maps est devenu un outil incontournable en matière de commander la livraison de nourriture.

Et c’est que même si tout le monde ne le sait pas, il est possible trouver des lieux de livraison et de livraison de plats à emporter sur Google Maps, et utiliser cet outil utile est beaucoup plus facile que vous ne le pensez.

Comment filtrer Google Maps par plats à emporter ou lieux de livraison

Si ce que tu veux c’est trouver des restaurants et des bars autour de vous qui offrent le service de plats à emporter ou livraison à domicile, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir Google Maps et de suivre ces étapes:

Sur la page principale de l’application, faites glisser votre doigt vers la gauche en haut, là où apparaissent les cartes « Maison », « Restaurants », « Stations-service » et autres catégories de lieux, jusqu’à ce que vous atteigniez la carte intitulée « Plus » . Une fois dans le menu des catégories, allez dans la section «Manger et boire». Là, sélectionnez l’option «À emporter» ou «À la maison» en fonction de ce que vous recherchez à ce moment-là.

De cette façon, vous verrez une liste autour de vous avec tous les restaurants qui offrent des services de livraison de nourriture ou à emporter en fonction de ce que vous avez choisi.

Comment filtrer par prix, avis, distance et plus

Par défaut, Google Maps vous montrera la liste des lieux de livraison ou de plats à emporter dans l’ordre selon la pertinence basé sur les scores des autres utilisateurs et d’autres aspects. Cependant, vous pouvez également choisissez vous-même les filtres.

Ainsi, vous pouvez faire le endroits moins chers pour manger, ou que Google Maps vous montre des lieux de cuisine chinoise, japonaise, américaine ou tout autre type selon vos préférences à ce moment précis.

Pour filtrer les résultats et mieux choisir les endroits où manger recommandés par Google Maps, voici les étapes à suivre:

Lorsque vous avez choisi la catégorie (à emporter ou à domicile), vous verrez une liste de résultats. Appuyez sur l’une des options en haut pour pouvoir choisir les filtres. Si vous voulez que les endroits les moins chers apparaissent en premier, appuyez sur l’onglet « Prix » et sélectionnez l’option souhaitée (plus le nombre de symboles en euros ou en dollars est élevé, plus le prix moyen est élevé). Choisissez le reste des filtres que vous souhaitez choisir et appuyez sur « Terminé » dans chacun d’eux pour appliquer les filtres.

Lorsque vous avez terminé, le restaurants commandés en fonction des filtres sélectionnés. Désormais, vous pouvez déguster vos plats à la maison ou à emporter grâce à Google Maps.

