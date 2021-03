Comment trouver des événements eSports en direct sur Twitch

Si vous êtes fan d’eSports, Twitch est l’une des meilleures plates-formes que vous pouvez utiliser. Vous pouvez ainsi découvrir du contenu en direct.

Bien qu’au fil des années, le la variété de contenu disponible sur Twitch s’est développée, Les jeux video ils restent un élément essentiel de la plateforme. Et plus précisément, le eSports sont devenus un élément essentiel de ce service vidéo en diffusion.

Nous avons déjà expliqué comment trouver des flux en direct et des vidéos de vos jeux préférés sur Twitch, et maintenant nous allons vous montrer les étapes pour découvrir les événements eSports que de pouvoir suivre en direct sur la plateforme.

Dans l’application Twitch

Lors de l’utilisation Twitch depuis le mobile, le processus pour découvrir les événements eSport dans l’application, c’est très simple. Il vous suffit de suivre ces étapes:

Ouvrez l’application Twitch sur votre mobile ou tablette Android. Depuis la page d’accueil de l’application Twitch, appuyez sur l’icône « Esports » située dans le coin inférieur droit. Faites défiler le carrousel du jeu pour choisir celui qui vous intéresse le plus, ou recherchez le nom de votre jeu ou tournoi préféré.

De cette façon, vous pouvez trouver le Contenu eSport qui vous intéresse le plus. De plus, vous pouvez masquer les recommandations de jeux ou de créateurs qui ne vous intéressent pas afin qu’elles n’apparaissent plus dans l’onglet eSports.

Depuis votre ordinateur sur le site Web de Twitch

Il y a beaucoup de gens qui ils accèdent à Twitch directement depuis l’ordinateur. Si vous en faites partie, vous pouvez également trouver du contenu eSports facilement. Suivez simplement ces étapes:

Ouvrez le site Web Twitch via votre navigateur. Cliquez ou appuyez sur le texte « Explorer » situé dans le coin supérieur gauche. Faites défiler vers le bas et trouvez la catégorie « Esports » dans un rectangle violet. À partir de là, accédez aux tournois en direct, aux moments forts du jeu ou au contenu des joueurs professionnels.

Twitch facilite grandement lien entre les joueurs professionnels de jeux vidéo et leur public, proposant des sections exclusivement dédiées aux eSports. Comme tu vois, trouver un contenu de ce type est extrêmement simple

