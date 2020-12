Comment trouver des clés en or à Yakuza: comme un dragon

À un moment donné Yakuza comme un dragon, vous trouverez et obtiendrez une clé d’argent, qui pourra ensuite être utilisée pour ouvrir certains coffres-forts pour des équipements rares. Vous pouvez également obtenir des clés or rares qui ont le même objectif que les clés argent. Cela dit, voici comment obtenir des clés en or Yakuza comme un dragon.

En bref, pour obtenir des clés d’or Yakuza comme un dragon, vous devez trouver un revendeur d’armes. Ce sont des marchands cachés qui vendent des armes et divers objets ou équipements rares; vous pouvez trouver un total de trois marchands cachés; lisez notre guide ici pour savoir comment les trouver tous.

Cela dit, le meilleur et le plus facile à trouver des trois est celui près du pont du lever du soleil; Cependant, avant de pouvoir visiter cette boutique, vous aurez besoin du travail de contremaître ou l’aviez au moins une fois et vous aurez débloqué la compétence Démolition. Si vous n’avez pas encore obtenu le poste, lisez notre guide de travail pour savoir comment le déverrouiller. Mais une fois que vous avez obtenu des clés en or, vous pouvez les utiliser pour ouvrir divers coffres-forts dorés. À l’intérieur de ces coffres-forts, vous trouverez tout, des objets de santé et de MP de haute qualité aux armes et armures extrêmement puissantes, donc à la fin, cela vaut vraiment la peine de retrouver ces clés.

Après cela, c’est à peu près tout pour ce guide. Pour en savoir plus sur YAkuza Comme Dragon, visitez notre Yakuza page de guide.