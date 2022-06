Comment trois Ukrainiennes ont survécu à la guerre en dirigeant une startup

Après que la Russie a lancé une guerre à grande échelle contre l’Ukraine, des millions d’Ukrainiens ont dû quitter leur foyer, sauver leurs proches, déménager leurs entreprises et se porter volontaires pour leur pays.

Headway, une startup EdTech avec des bureaux à Londres, Nicosie, Kyiv et Varsovie, a également fait face à ces défis.

Pourtant, ils ont évacué leur équipe ukrainienne vers des endroits sûrs avec leurs proches, assuré la continuité des activités et continué à embaucher. Voici les histoires de trois femmes de Headway qui étaient chargées de ces tâches compliquées tout en assurant la sécurité de leur famille et en restant résilientes.

1. Anastasia Bondarenko, responsable du contenu et des communications

La chose la plus difficile était d’accepter la réalité

Habituellement, je suis responsable du contenu de notre application et des communications de l’entreprise ; ma tâche principale est de former, développer et guider des équipes pour suivre la stratégie produit et atteindre les objectifs commerciaux. Mais le 24 février, mes responsabilités habituelles ont été suspendues.

Au lieu de cela, j’ai rejoint l’équipe d’urgence et j’ai aidé tout le monde dans l’entreprise à rester informé de nos prochaines étapes.

Au début, j’ai expliqué à l’équipe comment emballer un sac à dos d’alarme, puis j’ai informé tout le monde des changements de flux de travail pendant la guerre. Mes responsabilités étaient de créer le positionnement de Headway en ces temps terrifiants, de partager les bons messages et d’aider à relocaliser les femmes de Headway à l’étranger.

Pendant les premières semaines de la guerre, j’étais en « pilote automatique » – j’avais l’esprit froid et un plan clair pour les deux prochains jours.

La chose la plus difficile pour moi était d’accepter la réalité.

Cette acceptation est venue plus tard en mars lorsque ma famille et l’équipe ont évacué vers des endroits relativement sûrs.

Nous avons créé deux projets sociaux pour soutenir l’Ukraine

Comme Headway est une application éducative, nous avons créé une sélection de résumés au cours des premières semaines pour enseigner aux gens la guerre de la Russie en Ukraine, ses causes et son déroulement. Nous voulions diffuser des informations fiables sur la guerre aussi rapidement et largement que possible, rendant ce contenu gratuit pour tout le monde.

Notre prochain projet social était une série d’infographies sur la sécurité pendant la guerre. Nous avons compilé des recommandations de sources officielles sur la santé, l’assistance psychologique, les risques nucléaires et chimiques et le comportement pendant les hostilités. Nous espérons que ce contenu sera utile à tous les Ukrainiens, mais nous souhaitons toujours que nos lecteurs n’aient jamais besoin de l’utiliser, jamais.

Je suis fier que notre entreprise ait réussi à équilibrer notre esprit patriotique avec nos objectifs commerciaux pour maintenir la continuité, soutenir l’économie ukrainienne et faire des dons aux Ukrainiens.

Mes astuces pour prendre soin de soi

Avant la guerre, prendre soin de moi demandait l’effort et la discipline les plus importants. Mais maintenant, j’apprends à trouver de la joie dans ce processus. Je suis mes conseils les plus efficaces – sommeil, nutrition, exercice et psychothérapie – en me concentrant sur la natation, le travail et les promenades.

Nager au propre comme au figuré me maintient à flot. J’apprends à détendre mon corps, à faire moins de mouvement et à aimer nager. Elle n’a pas moins d’effet thérapeutique sur moi que la psychothérapie elle-même.

Je continue ma psychothérapie. J’ai atteint des points où je peux plonger plus profondément que lors des années de thérapie précédentes alors que je ne le voulais tout simplement pas. Tous ces problèmes sont devenus plus vifs pendant la guerre, alors maintenant, je les affronte pleinement et j’essaie plus fort d’y faire face.

Avant la guerre, je ne pouvais pas simplement marcher, et mes amis plaisantaient en disant que je ne marchais pas mais que je me déplaçais du point A au point B. J’apprends toujours à marcher plus lentement, à apprécier le temps et l’opportunité de marcher sans sirènes anti-aériennes, et contempler la vie, le mouvement et la respiration libre.

Je me rétablis tout seul, c’est pourquoi me promener dans la ville avec de la musique fait partie de mes trois meilleurs conseils pour prendre soin de moi.

2. Olha Shapovalova, responsable du département B2B

J’ai travaillé jour et nuit pour évacuer notre équipe vers des endroits sûrs

Je suis en charge du département B2B chez Headway. Nous proposons des programmes d’entreprise pour l’abonnement à l’application Headway pour diverses entreprises du monde entier. Nous voulons les aider à prendre soin de l’apprentissage et du développement de leurs employés et à prévenir l’épuisement professionnel. Nous avons lancé le département B2B il y a seulement trois mois, nous sommes donc toujours en train de recruter une équipe et de tester des hypothèses. Cependant, nous avons déjà intégré les clients.

Après le début de la guerre, j’ai dû me concentrer entièrement sur l’évacuation de l’équipe. En plus de l’équipe de Londres et de Chypre, nous avons une assez grande unité en Ukraine — environ 90 personnes — qui ont dû être évacuées avec leurs familles.

La chose la plus difficile était de considérer chaque histoire personnelle et de résoudre les problèmes individuels.

Certains de nos coéquipiers ont de jeunes enfants, certains ont des grands-parents âgés et certains ont plusieurs animaux qui nécessitent une attention particulière. Nous avons trouvé un endroit où nous pouvions rester avec nos animaux de compagnie, et qui avait aussi un grand abri anti-bombes où nous pouvions nous cacher en cas d’alarmes anti-aériennes.

Lorsque la majeure partie de notre équipe était en sécurité dans l’ouest de l’Ukraine, j’ai commencé à relocaliser des femmes avec des enfants et des parents âgés à l’étranger.

Nous avons rapidement trouvé un bureau à Varsovie car les locataires polonais là-bas ont compris notre situation et nous ont pleinement soutenus. Ils nous ont donné une réduction et ont aidé à tout organiser dès que possible.

Ma famille ne voulait pas partir, et je ne pouvais pas dormir à cause de ça

En même temps, je devais veiller à la sécurité de ma famille. J’ai demandé à mes parents de partir, mais ils ne voulaient pas.

Je ne pouvais pas dormir, réalisant qu’ils étaient en danger. J’ai réglé mon réveil pour qu’il sonne toutes les deux heures chaque nuit pour vérifier les nouvelles, et à 5 et 7 heures du matin, j’ai écrit à mes parents pour m’assurer qu’ils allaient bien ; s’ils ne me répondaient pas, j’aurais une crise de panique.

Après trois semaines d’une guerre à grande échelle, ma mère et ma sœur ont accepté d’aller en Pologne, tandis que mes autres parents sont restés à Kyiv. Nous restons en contact tous les jours et je suis la situation de la guerre. Tout le monde me manque beaucoup, mais je crois que nous pourrons bientôt rentrer à la maison.

Défis B2B pendant la guerre

Comme j’ai repris le processus d’évacuation, j’ai dû mettre de côté mes tâches B2B. C’était un travail à plein temps (je le faisais jour et nuit), prenant tout mon temps et toute mon énergie. En conséquence, je n’avais pas plus de 20 % de mon temps pour le travail général. Heureusement, mon équipe a repris toutes les tâches en cours et les a réalisées à 120 %.

Pour l’instant, je suis aussi pleinement impliqué dans le développement B2B. Cependant, dans la nouvelle réalité de la guerre, nous avons des défis uniques.

Avant la guerre, nous travaillions tous au bureau. Je pense qu’il est important pour une nouvelle business unit comme la nôtre de tester de nouvelles hypothèses et de résoudre les problèmes rapidement.

Mais le travail à distance entrave parfois la communication et ralentit la configuration des processus. De plus, en tant que chef d’équipe, j’essaie de tout faire pour éviter le burn-out des employés, mais il est assez difficile de percevoir les sonnettes d’alarme lors du travail à distance.

Nous avons réuni toute l’équipe de Headway à plusieurs endroits – Varsovie, Pologne et l’ouest de l’Ukraine – afin que nous puissions rester ensemble en petits groupes, communiquer en direct, nous soutenir mutuellement et nous sentir en sécurité.

Mes astuces pour prendre soin de soi

Avant la guerre, j’ai commencé à faire de la boxe thaï, et maintenant c’est mon meilleur supporter.

Comme l’entraînement est très intense, je laisse libre cours à toutes mes émotions négatives et permets à mon cerveau de se reposer des tâches quotidiennes. Parallèlement à la boxe, je cours et je fais de l’exercice pour rester en forme et réduire mes douleurs physiques.

Des études montrent que lire au moins 20 minutes par jour aide à réduire le stress. Je lis tous les jours; Ça marche.

Je travaille également avec un psychologue. La thérapie faisait partie de ma vie avant la guerre, mais maintenant c’est encore plus critique. Mes objectifs de vie avant la guerre ne sont plus pertinents, et mon psychologue m’aide à comprendre comment organiser ma vie et quoi faire ensuite.

Il est crucial pour moi de voir ma famille et mes amis proches et d’avoir des discussions de cœur à cœur. Alors, je les rencontre dès qu’ils viennent à Varsovie. Après tout, rencontrer des gens proches fait partie de la vie quotidienne qui nous manque tellement en ce moment, à nous Ukrainiens.

3. Mariana Boloban, responsable du recrutement

J’ai travaillé pendant un mois sans jours de repos parce que le travail m’a soutenu

Pendant environ six mois, j’ai non seulement dirigé l’équipe de recrutement, mais également été impliquée dans les processus RH. J’ai interviewé des candidats, développé notre équipe de manière stratégique et gardé le contact avec les managers pour les aider à évoluer avec la gestion des personnes.

Mais au début de la guerre, j’ai dû plonger plus profondément dans les communications internes pour aider toute notre équipe de plus de 130 personnes à rester en contact à distance et à faire face au stress. De plus, avec l’équipe d’urgence, j’ai aidé notre équipe à se déplacer vers des endroits sûrs en Ukraine et à l’étranger.

Pendant le premier mois de la guerre, nous avons rencontré l’équipe du Recrutement en ligne à 11h tous les jours, même le week-end, pour rester en contact et nous soutenir, que ce soit psychologiquement ou par des actions concrètes. Je me souviens avoir travaillé sans jours de congé parce que mon travail me donnait un sentiment de contrôle et m’aidait à faire face mentalement.

Une roquette a frappé la maison de mon voisin et j’ai dû partir

Immédiatement après le début de la guerre, je suis allé de Kyiv à la petite ville de Bila Tserkva chez mes parents. La famille de mon collègue y vit également, alors nous nous sommes réunis pour faire du bénévolat pendant notre temps libre. Le sentiment que je pouvais être utile à nos militaires et à d’autres personnes m’a soutenu et m’a donné une force supplémentaire.

Je suis resté avec mes parents à Bila Tserkva pendant un certain temps jusqu’à ce qu’une roquette frappe une maison privée près de la maison de mes parents.

Après cela, j’ai réalisé que ce n’était plus sûr là-bas, alors j’ai décidé de déménager à Lviv, une ville relativement sûre à l’ouest de l’Ukraine. Ma mère et mon neveu m’ont accompagné, mais mon père et mon frère ont décidé de rester pour protéger notre maison. Je suis très inquiète pour eux car mon père a plus de 60 ans et je n’ai pas pu les convaincre de partir.

Une partie de notre travail et passer du temps ensemble, se réunir autour d’un café et d’une pizza, comme nous le faisions en temps de paix. Je suis heureux d’être ensemble en ces temps difficiles.

Il est difficile d’évaluer les candidats qui sont sous le stress constant des bombardements

Je pense que le chef d’une équipe devrait assumer le rôle d’armure et devenir un soutien pour son équipe. J’essaie de le faire même si c’est assez difficile, car j’ai aussi une détresse émotionnelle à cause de la guerre et de l’anxiété pour mes proches et mon avenir. Dans les premiers jours de la guerre, mon équipe était incertaine parce que nous avions cessé d’embaucher, et il n’était pas clair quand nous allions recruter à nouveau.

Après quelques semaines, mon équipe a recommencé à embaucher, à la recherche de spécialistes ukrainiens pour soutenir nos talents et l’économie de notre pays.

Mais l’embauche a changé et a apporté de nouveaux défis, comme évaluer les compétences des candidats dans les points chauds qui sont constamment stressés par les explosions et les bombardements et faire correspondre ces compétences avec notre entreprise.

Au cours des trois premiers mois de la guerre, 21 nouveaux venus ont rejoint l’équipe Headway. L’intégration est beaucoup plus difficile maintenant pour les nouvelles personnes et nos managers, mais nous parvenons à faire face grâce au soutien massif de l’équipe.

Mon défi est juste de me détendre. Je travaille beaucoup, j’aide le pays avec des dons et je soutiens d’autres personnes. Et j’ai l’impression que ce n’est pas le moment de se reposer, mais j’ai commencé à prendre quelques jours de repos.

Mon équipe est un soutien incroyable pour moi

J’ai eu des séances de psychothérapie pendant deux ans maintenant, et je suis sûr qu’elles m’ont aidé à me stabiliser rapidement après le début de la guerre. Par conséquent, je continue ma thérapie, qui est mon soutien le plus important.

Mon équipe de recrutement et toute l’équipe Headway sont également une source de soutien incroyable pour moi. Nos collaborateurs sont très empathiques et prêts à reprendre les tâches les uns des autres à tout moment ou à s’aider en paroles ou en actes. De plus, mon travail me procure une grande stabilité. Je me sens à ma place et parmi les miens.

J’ai eu la chance d’être évacuée vers Lviv, une ville où j’habite depuis huit ans et que je considère comme ma deuxième maison. Si j’allais dans une ville complètement inconnue, ce serait encore plus difficile émotionnellement.

