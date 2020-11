Comment trois pandémies différentes ont provoqué des transformations sociales irréversibles en Europe

Avant mars, peu pensaient probablement qu’un maladie Cela pourrait changer le cours de l’histoire.

Mais les choses ont changé et la population commence à comprendre que les petits changements que le coronavirus a introduits ou induits (consultations par téléphone, travail à domicile, distanciation sociale, cesser de se serrer la main, faire des achats en ligne, cesser d’utiliser cash, etc.) ont commencé à changer notre mode de vie. Nous ne savons peut-être pas encore lesquels de ces changements survivront à la pandémie, tout comme nous ne savons pas si ces changements sont pour le meilleur ou pour le pire.





Trois pandémies que l’humanité a déjà subies pourraient nous donner des indices sur la façon dont le COVID-19 pourrait changer l’histoire. Comme j’enseigne dans mon cours Ravageurs, pandémies et politique, les épidémies ont tendance à transformer nos vies de trois manières. Premièrement, elle peut modifier profondément la manière fondamentale dont une société perçoit le monde. Deuxièmement, cela peut tuer les structures économiques les plus élémentaires. Enfin, il peut influencer les luttes de pouvoir entre les nations.

La maladie comme montée du christianisme

La peste Antonine et la peste cyprienne qui a suivi (on pense maintenant que les deux ont été causées par une souche de variole) ont ravagé l’Empire romain de 165 à 262 après JC On a estimé que le taux de mortalité des deux pandémies était compris entre un quart et un troisième de la population totale de l’empire. Aussi surprenants que soient ces chiffres, ils ne racontent qu’une partie de l’histoire. Les pandémies ont déclenché une transformation profonde de la culture religieuse de l’Empire romain.

A la veille de la peste Antonine, l’empire était païen. La grande majorité de la population adorait plusieurs dieux et esprits. Le christianisme, une religion monothéiste qui avait peu de points communs avec le paganisme, n’avait que 40 000 adhérents, ce qui équivalait à moins de 0,07% de la population de l’empire. Cependant, une génération après la fin de la peste cyprienne, le christianisme était devenu la religion dominante de l’empire. Comment de telles pandémies pourraient-elles avoir un effet si profond sur la religion de Rome?

Rodney Stark, dans son œuvre phare La montée du christianisme estime que les deux pandémies ont fait du christianisme un système de croyances beaucoup plus attractif.

Bien que la maladie ne guérisse pas, soins palliatifs rudimentaire (approvisionnement en nourriture et en eau, par exemple) pourrait stimuler le rétablissement de ceux qui sont trop faibles pour prendre soin d’eux-mêmes. Motivés par la charité chrétienne et l’éthique de la prise en charge des malades (et grâce aux vastes réseaux sociaux et caritatifs autour desquels l’Église était organisée à ses débuts), les communautés chrétiennes de l’empire étaient disposées et capables de fournir ce service. type de soins.

Les Romains païens, en revanche, ont choisi de fuir les flambées de peste ou de se confiner dans l’espoir d’éviter l’infection. Quelque chose qui a eu deux conséquences.



Une basilique à moitié construite à Philippes, aujourd’hui en Grèce, probablement abandonnée à cause de la peste de Justinien. (Chambre des communes)

Premièrement, le taux de survie des chrétiens était supérieur à celui de leurs voisins païens et ils immunité accrue plus vite. En voyant combien de leurs compagnons chrétiens ont survécu à la peste (et en l’attribuant aux faveurs divines ou aux bienfaits des soins fournis par les chrétiens), de nombreux païens ont été attirés par la communauté chrétienne et son système de croyance. À son tour, prendre soin des païens malades a offert aux chrétiens une occasion sans précédent de transmettre l’Évangile.

Deuxièmement, Rodney Stark soutient que parce que ces deux pandémies ont touché de manière disproportionnée les jeunes femmes et les femmes enceintes, le taux de mortalité plus faible parmi les chrétiens s’est traduit par un taux de natalité plus élevé. Tout cela signifiait qu’en seulement un siècle, un empire païen était en passe de devenir un empire à prédominance chrétienne.

La peste de Justinien et la chute de Rome

La peste de Justinien, du nom de l’empereur romain qui a régné de 527 à 565 après JC, est apparue dans l’Empire romain d’Orient en 542 après JC et n’a pas disparu avant 755 après JC Au cours de ces deux siècles, elle a mis fin vie de 25 à 50% de sa population: entre 25 et 100 millions de personnes. Cette perte massive de vies humaines a paralysé l’économie, déclenchant une crise financière qui a épuisé les caisses de l’État et alourdi l’armée impériale autrefois puissante.

À l’est, le principal rival géopolitique de Byzance, Sassanid Persia, a également été dévasté par la pandémie et n’était donc pas en mesure d’exploiter la faiblesse de l’Empire romain. Cependant, les forces de califat islamique Rashidun en Arabie, qui avait longtemps été contenu par les Romains et les Sassanides, n’a pas été affecté par la peste, prenant le contrôle du Levant dans les décennies suivantes. Les raisons ne sont pas entièrement comprises, mais elles ont probablement à voir avec l’isolement relatif du califat des principaux centres urbains.

Avant la pandémie, le monde méditerranéen était relativement unifié par le commerce, la politique, la religion et la culture. Ce qui a émergé ensuite était un trio de civilisations brisées en lice pour le pouvoir et l’influence: une islamique dans l’est et le sud du bassin méditerranéen; un Grec dans le nord-est de la Méditerranée; et une Europe entre la Méditerranée occidentale et la mer du Nord. Cette dernière civilisation (ce que nous appelons maintenant l’Europe médiévale) a été définie par un nouveau système économique distinctif.

Avant la peste, l’économie européenne [se había basado en la esclavitud][14]Mais après la peste, la baisse significative de l’offre d’esclaves a forcé les propriétaires fonciers à commencer à octroyer des parcelles à des travailleurs théoriquement «libres». C’est-à-dire les serfs qui travaillaient dans les domaines des seigneurs et qui, en retour, recevaient une protection militaire et certains droits légaux des seigneurs. La graine de la féodalité avait été plantée.

La peste noire du moyen âge

La peste noire a éclaté en Europe en 1347 et a tué entre un tiers et la moitié de la population européenne totale de 80 millions de personnes. Mais cela n’a pas seulement tué des gens. Lorsque la pandémie a été consommée au début des années 1350, un monde nettement moderne a émergé, défini par la main-d’œuvre gratuite, l’innovation technologique et une classe moyenne croissante.

Avant l’arrivée du [bacteria _yersinia pestis_][16] en 1347, [Europa occidental era una sociedad feudal que estaba superpoblada][17]. La main-d’œuvre était bon marché, les serfs avaient peu de pouvoir de négociation, la mobilité sociale était bloquée et il y avait peu d’incitations à accroître la productivité. Mais la perte de tant de vies a secoué une société sclérosée.





La pénurie de main-d’œuvre a donné aux paysans plus de pouvoir de négociation. Dans l’économie agraire, l’adoption généralisée des progrès technologiques nouveaux et existants a également été encouragée: la charrue en fer, le système de rotation des cultures à trois champs et la fertilisation des terres avec du fumier, qui ont tous considérablement augmenté la productivité. Au-delà du terrain, il a également conduit à la invention de dispositif cela a permis d’économiser du temps et de la main-d’œuvre, comme l’impression, les pompes à eau pour le drainage des mines et les armes à poudre.

À son tour, la libération des obligations féodales et le désir de gravir les échelons sociaux ont encouragé de nombreux paysans à s’installer dans les villes et à s’engager dans l’artisanat et d’autres métiers. Ceux qui réussissaient le mieux devinrent riches et formèrent une nouvelle classe moyenne. Désormais, ils pouvaient se permettre davantage de produits de luxe qui ne pouvaient être obtenus qu’au-delà des frontières de l’Europe, stimulant à la fois le commerce longue distance et l’utilisation des trois mâts plus efficaces nécessaires à ce commerce.

L’accumulation croissante de richesses de la nouvelle classe moyenne a également stimulé le patronage des arts, de la science, de la littérature et de la philosophie. Le résultat a été une explosion de créativité culturelle et intellectuelle, ce que nous appelons aujourd’hui la Renaissance.

Notre futur présent

Rien de tout cela ne signifie que la pandémie de coronavirus, toujours en vigueur, aura des résultats aussi dévastateurs. Le taux de mortalité du COVID-19 ne ressemble en rien à celui des fléaux mentionnés précédemment, et par conséquent, les conséquences ne seront pas si radicales. Mais il y a des indications que cela pourrait être.

Les efforts bâclés des pays occidentaux pour lutter contre le virus finiront-ils par détruire une foi de moins en moins stable dans la démocratie libérale en créant un espace pour que d’autres idéologies évoluent et se propagent?

De même, le coronavirus est peut-être déjà à l’origine d’un changement géopolitique en cours dans l’équilibre des pouvoirs entre les États-Unis et la Chine. Pendant la pandémie, la Chine a pris leadership mondial en fournissant une assistance médicale à d’autres pays dans le cadre de son initiative «Route de la soie pour la santé». Certains soutiennent que la combinaison de l’échec de l’Amérique dans son rôle de leader et du succès relatif de la Chine à se remettre de la situation pourrait catapulter l’ascension de la Chine à une position de leader mondial.

Enfin, le COVID-19 semble accélérer le démantèlement d’habitudes et de pratiques de travail établies de longue date, avec des répercussions qui pourraient affecter l’avenir des tours de bureaux, des grandes villes et des transports en commun, pour n’en citer que quelques-uns. . Les répercussions de la pandémie et d’autres événements économiques connexes pourraient être aussi profondément transformatrices que celles déclenchées par la peste noire en 1347.

Après tout, les conséquences à long terme de la pandémie actuelle (comme toutes les pandémies précédentes) sont tout simplement inconnues de ceux qui doivent les endurer. Pourtant, tout comme les fléaux de l’histoire ont façonné le monde que nous connaissons aujourd’hui, cette pandémie est également susceptible de changer le monde dans lequel vivront nos petits-enfants et arrière-petits-enfants.





Auteur: Andrew Latham, professeur de science politique, Macalester College.

Cet article a été initialement publié sur The Conversation. Vous pouvez lire l’article original ici.

Traduit par Silvestre Urbón.