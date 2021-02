Comment travailler avec un Chromebook: cinq professionnels nous racontent leur expérience en vidéo (défi 45secondes.fr)

Communs dans les centres d’études, les écoles et les instituts, les ordinateurs portables Chromebook peuvent également être un outil de travail au quotidien. Comment se comporte Chrome OS dans un scénario d’utilisation professionnelle? Nous avons testé le Chromebook Spin 713 d’Acer avec cinq professionnels très différents. Voilà le résultat.

Défi vidéo 45secondes.fr: cinq professionnels contre un Chromebook

Chez Engadget, nous parlons de la situation actuelle et de l’évolution des Chromebooks depuis six ans, un type d’ordinateur portable qui traverse une période formidable en termes d’utilisateurs.

Mais il n’y a pas de meilleur moyen de tester les performances et les capacités d’un Chromebook dans un scénario d’utilisation professionnelle que de l’utiliser pour le travail, nous l’avons donc opposé à cinq personnes ayant des besoins différents, y compris les e-mails, les feuilles de calcul, l’édition de vidéo, la navigation exigeante, l’expérience utilisateur. / Conception de l’interface utilisateur, Ce Chromebook sera-t-il à la hauteur pour fonctionner?

L’ordinateur portable en question est un Acer Chromebook Spin 713 avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage SSD, autonomie approximative d’environ 10 heures, poids de 1,37 kg, processeur Core i5 de dixième génération et l’écran est tactile. Bien sûr, avec Chrome OS comme système d’exploitation.