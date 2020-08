Comment transformer un ancien ordinateur portable en Chromebook

Tout le monde n’a pas besoin d’un ordinateur avec un ensemble complet de cloches et de sifflets. L’interface simplifiée d’un Chromebook le rend populaire auprès des écoles et de ceux d’entre nous qui servent de support informatique à des parents moins experts en technologie. Cela peut également coûter moins cher qu’un PC à petit budget.

Vous n’aurez peut-être même pas besoin de dépenser quoi que ce soit si vous avez déjà un ordinateur portable plus ancien. L’installation de l’équivalent de Chrome OS sur du matériel ancien nécessite moins d’une heure de graisse de coude, et le résultat final est souvent plus vif que les Chromebooks bon marché d’aujourd’hui.

Voici comment procéder.

Comment convertir un ordinateur portable en Chromebook

Pour ce projet, nous utiliserons le système d’exploitation CloudReady de Neverware, basé sur Chromium OS, le même code open-source sur lequel Google a construit Chrome OS. Vous pouvez en savoir plus sur les différences fondamentales entre les deux si vous êtes curieux, mais tout ce que vous devez savoir, c’est que Neverware a rendu l’expérience d’utilisation de CloudReady presque identique à Chrome OS.

Étape 1: Vérifiez que votre ordinateur portable répondra aux exigences

Comme Chrome OS, la configuration système requise pour CloudReady est très minimale. L’ordinateur portable doit avoir 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, un accès complet au BIOS et, idéalement, été fabriqué après 2007. Vous devrez cependant vérifier votre modèle de processeur, comme Neverware dit que les processeurs avec Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, 600, Le matériel graphique 3600 ou 3650 ne répond pas aux normes de performances de CloudReady. (En d’autres termes, les processeurs Atom des familles Silverthorne, Lincroft et Cedarview, qui ont été trouvés dans les ordinateurs portables bas de gamme entre 2008 et début 2012.)

Votre meilleur scénario consiste à trouver votre ordinateur portable sur la liste des appareils certifiés de Neverware, qui décrit clairement la prise en charge de fonctionnalités telles qu’une webcam ou un écran tactile. (Cliquez sur le nom du modèle pour voir ces détails.) Nous avons eu la chance que notre modèle de test, un Lenovo ThinkPad X240 2013, ait une prise en charge complète de toutes les fonctionnalités.

Remarque: Dans la liste de compatibilité, vous verrez également les systèmes de bureau tels que les iMac et les NUC répertoriés – donc si vous avez un moniteur, une souris et un clavier de rechange, vous pouvez à la place lancer une Chromebox. Les systèmes exécutant des graphiques intégrés fonctionnent le mieux.

Si votre ordinateur portable répond aux exigences matérielles mais ne figure pas dans la liste des appareils certifiés, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez essayer CloudReady à partir du lecteur flash que vous allez créer ensuite, ce qui vous permettra de tester son fonctionnement sans avoir à détruire votre système.

PETIT RAPPEL: Avant de commencer à installer CloudReady, sauvegardez tous les fichiers de votre système d’exploitation existant! Le processus est le même qu’une installation propre de Windows, Linux ou MacOS et essuyez complètement votre disque.

Étape 2: Préparez le lecteur flash pour l’installation

Pour installer CloudReady, vous aurez besoin d’une clé USB de 8 Go (au minimum) et d’un PC, Mac ou Chromebook pour créer le support d’installation. Le processus prend environ 20 minutes.

Nous utiliserons l’édition CloudReady Home, qui est gratuite et fonctionnera même si vous prévoyez d’utiliser ce Chromebook pour l’école. Vous pouvez ignorer toutes les notes ou avertissements concernant les restrictions liées aux licences de gestion. Ils concernent les versions CloudReady Enterprise et Education, qui seraient achetées par une institution.

Le moyen le plus simple de préparer un lecteur flash d’installation CloudReady consiste à utiliser un PC Windows.

L’utilisation d’un PC Windows pour créer le programme d’installation du lecteur flash est la plus simple, car vous pouvez télécharger USB Maker et le laisser s’occuper de l’ensemble du processus. Pour les Mac, les PC Linux et les Chromebooks, vous devez d’abord télécharger l’image CloudReady Home Edition, puis suivre les instructions de Neverware pour créer manuellement votre programme d’installation.

Étape 3: Démarrez sur le lecteur flash

Pour démarrer sur votre lecteur flash nouvellement créé, vous devez contourner l’ordre de démarrage automatique de votre ordinateur portable, qui par défaut est généralement le lecteur de stockage principal. Pour ce faire, appuyez sur une touche de votre clavier lors de la première mise sous tension de votre PC, comme pour entrer dans le BIOS. Recherchez en ligne comment accéder au menu de priorité de démarrage de votre ordinateur portable particulier, car il n’est pas universel. Par exemple, notre Lenovo ThinkPad X240 nécessitait la purée F12 au démarrage, tandis que pour notre HP Spectre x360, c’était F9. CloudReady fournit même une liste de clés de démarrage pour les principaux fabricants d’ordinateurs portables.

Une autre méthode consiste à entrer dans le BIOS de votre ordinateur portable (encore une fois, vous devrez rechercher sur quelle touche appuyer lors de la mise sous tension de votre ordinateur portable) et réorganiser l’ordre de démarrage automatique, puis annuler ce changement après votre installation de CloudReady.

Dans les deux cas, vous devriez pouvoir choisir la clé USB comme périphérique de démarrage. Un écran blanc avec le logo CloudReady apparaîtra peu de temps après.

Pointe: Vous êtes-vous retrouvé dans le système d’exploitation par défaut de votre ordinateur portable après le démarrage, malgré l’écrasement répété des boutons? Vous avez probablement attendu trop longtemps pour commencer à appuyer sur la touche, ou vous n’appuyez pas sur la bonne combinaison de touches. (Exemple: les touches de fonction peuvent nécessiter également de maintenir la touche Fn – ou non.)

Étape 4: Installez CloudReady

Lorsque l’écran de bienvenue apparaît, vous pouvez emprunter l’une des deux voies suivantes: essuyez immédiatement le lecteur de votre ordinateur portable et installez CloudReady, ou configurez CloudReady sur le lecteur flash. Choisissez cette dernière option si vous souhaitez tester le lecteur CloudReady pendant une courte période. Cela vous permet d’essayer le système d’exploitation de Neverware sans aucune modification destructrice de votre système.

Remarque: Neverware ne recommande pas d’exécuter CloudReady indéfiniment à partir d’une clé USB en raison de limitations de performances et de stockage, ainsi que d’un manque de mises à jour du système d’exploitation.

Option 1: installation

Après avoir démarré sur le lecteur flash, attendez que l’écran d’accueil apparaisse, puis cliquez sur la partie inférieure droite de l’écran où l’heure s’affiche. Dans le menu qui apparaît, choisissez Installer le système d’exploitation.

Vous trouverez l’option d’installation de CloudReady sur votre ordinateur portable dans ce menu.

Confirmez que vous avez sauvegardé vos données, puis procédez à l’effacement du disque dur et à l’installation de CloudReady. Neverware dit que le processus durera entre 5 et 20 minutes, selon la vitesse de votre lecteur flash et la taille du disque dur de votre ordinateur portable.

Une fois terminé, votre ordinateur portable s’éteindra. Retirez la clé USB, puis rallumez le système (et annulez les modifications apportées à l’ordre de démarrage automatique de votre BIOS, le cas échéant). Vous verrez à nouveau un écran de bienvenue, qui fonctionne désormais depuis votre ordinateur portable. Cliquer sur Allons-y pour commencer la configuration.

Option 2: essayez CloudReady à partir du lecteur flash

Lorsque l’écran d’accueil apparaît, cliquez sur Allons-y pour démarrer la configuration. Après avoir parcouru les écrans de configuration pour le Wi-Fi, le partage de données et la connexion au compte Google, vous atteindrez le bureau. Fermez la fenêtre contextuelle qui affiche des informations sur les éditions payantes et les notes de version actuelles pour commencer à utiliser CloudReady.

À moins que vous ne souhaitiez lire les notes de publication, vous pouvez fermer immédiatement cet écran de démarrage du bureau.

Vous pouvez ultérieurement installer CloudReady localement en cliquant sur l’heure dans la partie inférieure droite de l’écran. Choisir Installer le système d’exploitation dans le menu qui apparaît. Une fois terminé, votre ordinateur portable s’éteindra. Retirez la clé USB, puis rallumez le système (et annulez les modifications apportées à l’ordre de démarrage automatique de votre BIOS, le cas échéant). Vous verrez à nouveau l’écran de bienvenue, fonctionnant désormais depuis votre ordinateur portable; commencer la configuration en cliquant sur Allons-y.

Étape 5: Activer les composants multimédias propriétaires

Pour que CloudReady fonctionne comme Chrome OS, vous devrez franchir une étape supplémentaire. Les services de streaming vidéo payants qui reposent sur la protection DRM (comme Netflix et Hulu) ne fonctionneront pas tant que vous n’aurez pas activé un ensemble de plugins multimédias propriétaires. C’est la seule chose qui ne fonctionne pas dès la sortie de la boîte.

Évitez de rencontrer l’erreur M7361-1254 de Netflix en activant les composants multimédias propriétaires de Chromium.

Accédez aux paramètres système en tapant chrome: // paramètres os dans une fenêtre de navigateur Chromium. (Vous pouvez également cliquer sur l’heure en bas à droite de l’écran, puis sur l’icône d’engrenage.) Choisissez Plugins multimédias, puis installez Composants multimédias propriétaires.

Contrairement à Chrome OS, vous devez franchir une étape supplémentaire pour que la vidéo en streaming protégée par DRM et Adobe Flash fonctionnent dans CloudReady.

Vous pouvez également choisir d’installer Adobe Flash maintenant, même s’il restera désactivé par défaut. Vous devrez ensuite terminer l’activation de Flash en ouvrant Chromium et en accédant à Paramètres> Paramètres du site> Flash, puis en cliquant sur le bouton à côté de Empêcher les sites d’exécuter Flash. Cela changera le paramètre en Demandez d’abord, vous permettant d’activer Flash au cas par cas.

Comment ça marche?

Alaina Yee / IDG En tant que PC Windows, notre Lenovo ThinkPad X240 commençait à être long dans la dent. En tant que Chromebook, son matériel est automatiquement conçu pour une expérience fluide et agréable.

Pour cet article, nous avons utilisé un Lenovo ThinkPad X240 2013, emprunté à la réserve d’ordinateurs portables hors service de notre service informatique. Cet ordinateur portable à écran tactile de 12,5 pouces est long dans la dent selon les normes d’aujourd’hui, principalement en raison d’un disque dur à plateau tournant – lorsque je travaillais sous Windows 8.1, je pouvais ressentir des retards de réponse lors d’une utilisation banale.

Mais le processeur Intel Core i5-4300U, 8 Go de RAM et 500 Go de notre X240 écrase absolument les Chromebooks économiques d’aujourd’hui. Il se bloque également assez bien avec les modèles de milieu de gamme, malgré son écran de résolution 1366×768. Lorsque nous avons essayé CloudReady sur le lecteur flash, l’écran tactile a fonctionné immédiatement et le système a fonctionné en douceur; même lorsqu’il était installé sur le disque dur, CloudReady avait un temps de réponse beaucoup plus rapide que Windows 8.1. Normalement, j’échangerais un SSD sur un ordinateur portable semi-ancien pour prolonger sa durée de vie, mais j’ai trouvé que je pouvais utiliser CloudReady sur le matériel existant du X240 sans aspirer à cette mise à niveau.

L’autonomie de la batterie en veille s’est également améliorée, nous permettant de passer d’une journée d’utilisation entre les charges dans Win 8.1 à quelques jours dans CloudReady.

Si vous n’avez pas de vieux portable

Essayez de rechercher des cahiers légèrement usés entre amis ou en famille fiables. Les universités locales ont parfois aussi des départements excédentaires, qui déchargent du matériel informatique plus ancien en le vendant au public. À l’occasion, vous pouvez trouver de bons ordinateurs remis à neuf via le lien non-produit Amazon WarehouseRemove ou le lien non-produit WootRemove.

Conseils finaux

Si votre ancien ordinateur portable est doté d’un matériel bas de gamme (ou d’un matériel très ancien) associé à un lecteur de disque dur, vous obtiendrez de meilleures performances en échangeant un SSD. Assurez-vous de connaître la hauteur de votre disque dur existant avant d’acheter, afin qu’il s’adapte à l’espace.

Bien que CloudReady fonctionne presque de la même manière que Chrome OS, une petite différence est que les dispositions du clavier ne correspondent pas exactement. La plupart des commandes clavier sont conservées, mais quelques-unes sont un peu différentes (comme prendre une capture d’écran). Notre Lenovo ThinkPad X240 ne correspondait même pas à la suggestion de Neverware de CTRL + F5 pour un rafraîchissement de page; pour une raison inexplicable, CTRL + F11 a fonctionné à la place. Vous devrez peut-être également expérimenter pour trouver les bonnes combinaisons de touches.

