Comment transformer les déchets organiques en énergie verte ?

Les déjections animales sont des déchets organiques peu valorisés. Pourtant, leur transformation permet de produire de l’énergie verte.

Les déchets organiques, et plus particulièrement les déjections animales, représentent une source d’énergie renouvelable de plus en plus prise au sérieux. Grâce au processus de méthanisation, ces déjections permettent de générer du biogaz, ou de la chaleur et de l’électricité lorsqu’elles sont incinérées.

Quel est le principe de la méthanisation agricole ?

S’il est bien un déchet organique qui a longtemps été sous-estimé, ce sont les déjections animales. Or, les aliments pour chats, chiens et bétail, une fois digérés et éliminés de l’organisme, représentent une véritable source d’énergie verte, beaucoup moins polluante que les énergies fossiles.

La valorisation des déjections animales passe par l’incinération, qui permet de produire de la chaleur et de l’électricité, ou par le processus de méthanisation agricole. Au sein d’un équipement appelé digesteur, les matières organiques stockées sont alors progressivement transformées en biogaz. Pour cela, elles sont chauffées à une température de 20 à 60 degrés, ce qui accélère le développement des bactéries permettant leur dégradation.

Il en résulte une production de méthane et de gaz carbonique, qui permettent d’obtenir du biogaz, utilisable à son tour pour produire de l’électricité ou de la chaleur. Lorsqu’on ôte le CO2 contenu dans le biogaz, celui-ci peut également être utilisé comme carburant.

Des compagnies d’électricité finlandaise se tournent vers les déjections animales

En Finlande, plusieurs compagnies d’électricité ont compris l’intérêt des déjections animales, et multiplient les initiatives pour produire du biogaz.

Ainsi, le producteur d’énergie Fortum a lancé dès 2014 un projet appelé Horse Power : il profite des grandes compétitions hippiques, comme le Helsinki International Horse Show en 2019, un concours international de saut d’obstacles, pour récupérer le fumier des chevaux.

En seulement 4 jours, 100 tonnes de déjections ont été collectées et transformées, ce qui a permis de produire 150 mégawatts d’énergie, soit la quantité nécessaire à l’alimentation énergétique de cette manifestation hippique.

Vantaan Energia, un autre producteur finlandais d’énergie, mise quant à lui sur les déjections canines, et incite les propriétaires de chiens à jeter les crottes de leurs animaux à la poubelle. Ces déchets sont ensuite transformés en énergie grâce à l’incinération.

Enfin, les déjections ne sont pas les seuls déchets organiques susceptibles d’être transformés en énergie verte. À Séville, ce sont les oranges, trop amères pour être consommées par les habitants, et en partie transformées en confiture au Royaume-Uni, qui sont valorisées.

La fermentation des oranges permet, tout comme pour les déjections, d’obtenir du biogaz, composé à 40 % de CO2 et à 60 % de méthane.