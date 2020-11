Comment transférer facilement des jeux de la PS4 à la PS5

Nous vous montrons en vidéo le moyen le plus efficace de transférer nos jeux de la PS4 vers la PS5 sans chauffer nos têtes.

La PlayStation 5 est déjà avec nous. À peine une semaine après avoir vu la lumière dans diverses parties du monde et 9 jours après l’arrivée de la Série X dans notre pays, nous pouvons enfin profiter de la nouvelle machine Sony. Mais comment puis-je passer mon jeux de PS4 à PS5?

La vérité est que la rétrocompatibilité de la machine Sony avec sa petite sœur plus directe est une excellente nouvelle pour tout le monde. Jouer à toute notre collection PS4 sur la nouvelle PS5 est un vrai bonheur et si, en plus, nous le faisons avec nos sauvegardes, le saut de génération est plus confortable que jamais. Dans la vidéo suivante, nous vous montrons comment télécharger nos jeux facilement.

Tout d’abord, pour suivre cette méthode, téléchargez nos parties sauvegardées de la PS4 vers le cloud, en utilisant PS Plus. Une fois qu’ils sont là, il est temps de récupérer le DualSense sur la PS5. Dans le menu principal, appuyez sur le bouton triangle pour accéder au menu supérieur, en particulier à l’engrenage des paramètres.

Une fois que nous sommes dans les paramètres, nous allons dans « Paramètres des jeux / applications et données enregistrées ». Voici l’étape clé: il faut sélectionner « Données sauvegardées (PS4) ». Dans le sous-menu, cliquez sur « Cloud storage » puis sur « Download to console storage ». Une fois que nous y sommes, nous sélectionnons simplement le jeu et le donnons à télécharger.

De cette manière simple, nous pouvons utiliser nos sauvegardes PS4 sur PS5 et profiter des améliorations que la console nous offrira. On peut également utiliser une clé USB en la mettant dans la PS4, en copiant les jeux et en faisant de même sur PS5. Bien sûr, rappelez-vous que dans certains jeux, ils ne seront pas compatibles.