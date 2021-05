Pour différentes raisons, Marvel a été contraint, plus d’une fois, de modifier l’acteur Spiderman. C’est pourquoi, aujourd’hui, on connaît trois acteurs qui ont joué Peter Parker: Tobey Maguire, Andrew Garfield et, enfin, Tom Holland, qui est devenue la grande trouvaille du MCU en étant le plus jeune des artistes à porter le costume rouge.

Tom Holland est arrivé à Marvel à seulement 19 ans. Photo: (Marvel)



Avoir presque le même âge que le personnage, lorsqu’il a commencé, Tom Holland Il est venu donner au super-héros un air détendu et juvénile, quelque chose de très différent de ce que ses prédécesseurs ont fait: Garfield et Maguire. En fait, dans les deux films qui portent déjà son nom en tant que protagoniste, en plus de ceux qu’il a participé à l’univers Marvel, l’acteur montre un Spiderman pas très proche de suivre les règles.

Et c’est exactement ce qui l’a aidé à obtenir le rôle en premier lieu. C’est en juin 2015 que l’homme britannique a été présenté par la franchise comme le nouveau Spiderman et, depuis, les succès n’ont pas cessé d’arriver et, ni l’amour que les fans ont pour ce Holland Spiderman.

Comment Tom Holland est-il devenu Spiderman?

Désormais, la question est de savoir comment un acteur aussi spontané et sarcastique que le fils du légendaire Dominic Holland en est venu à jouer un personnage aussi long et structuré que Spiderman. Bien, il n’y a qu’une seule réponse: enfreindre les règles.

Selon ce que Tom lui-même a dit, lors d’une interview sur Actors on Actors, une émission de Variety, il a laissé libre cours à son imagination lors du casting. « J’ai fait un test d’écran avec Robert Downey Jr à Atlanta et ça s’est vraiment bien passé, c’était la meilleure performance que j’aie jamais faite. Lui et moi nous moquions l’un de l’autre»Il a commencé à dire avec beaucoup de sympathie.

Tom Holland a fait le casting avec Robert Downey Jr.Photo: (Marvel)



Mais apparemment, le casting n’était pas ce que Tom Holland il s’attendait, ou du moins ce que ses agents croyaient. « Mes agents m’avaient dit que Marvel aime que vous appreniez les mots exactement et que vous ne pouvez pas improviser et je l’ai fait, mais sur la première prise, Downey a complètement changé la scène, nous avons donc commencé à nous riffer.», A-t-il commenté.

À tel point que cette façon de couler avec un acteur de la stature de Downey Jr a été ce qui a aidé le jeune homme, alors âgé de 19 ans, à obtenir le rôle. « J’ai pris mon ordinateur et mon chien était assis à côté de moi. J’ai écrit Marvel et il a dit: nous aimerions présenter notre nouveau Spider-Man, Tom Holland« , Il a assuré et puis, pour fermer, il a dit: »J’ai cassé mon ordinateur parce que je l’ai retourné en l’air et il est tombé de mon lit, mon chien est devenu fou et j’ai couru en bas pour crier à ma famille que j’avais le papier».