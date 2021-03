Comment Tom Hanks et Stephen Colbert ont sauvé une petite librairie

Lorsque la pandémie s’est déroulée, tout le monde a été durement touché de différentes manières. Les petites entreprises locales ont été les plus touchées. Certains ont été contraints de fermer définitivement, tandis que d’autres sont encore sur de la glace mince.

Ce fut le cas pour une petite librairie à Boone, en Caroline du Nord. Foggy Pine Books était loin d’atteindre l’objectif de ventes mensuelles et se dirigeait vers la fermeture pour de bon. Autrement dit, jusqu’à ce qu’une publicité soit diffusée sur CBS.

Avec l’aide de Stephen Colbert, Tom Hanks et Sam Elliott, la librairie a reçu une publicité gratuite diffusée sur CBS pendant «The Late Show», leur évitant d’avoir à fermer leurs portes pour de bon.

Maintenant, ils sont occupés au-delà de toute croyance.

Pourquoi Sam Elliot, Tom Hanks et Stephen Colbert ont-ils sauvé Foggy Pine Books?

Selon la propriétaire de la librairie, Mary Ruthless, l’équipe de recherche de l’émission les a trouvés en cherchant des petites entreprises touchées par la pandémie. «Quelque chose que nous avons fait s’est démarqué», a déclaré Ruthless.

Sur leur compte Instagram, Foggy Pine Books propose à son public ce qu’il appelle un «article mensuel sur la transparence» – un aperçu de ce qu’il faisait pour rester à flot. Dans ces articles, ils ont partagé avec leurs abonnés qu’ils devaient vendre 1350 livres chaque mois afin de simplement maintenir leur boutique en marche.

Dans leur message de février, ils ont annoncé qu’ils n’avaient pas atteint leur objectif de janvier, tout en restant optimistes.

« Notre saison des Fêtes s’est plutôt bien déroulée, mais l’hiver est généralement une période très difficile pour nous », déclare le poste. « Nous nous attendions à une baisse des ventes en janvier, comme suit notre modèle de vente typique, et nous n’avons pas été surpris de voir que nous n’avons pas atteint notre objectif le mois dernier. Nous avons vendu 836 livres en janvier. Cela dit, nous sommes très reconnaissants pour chacun d’eux & chaque achat et le soutien affectueux de nos lecteurs, mais c’est toujours décevant lorsque nous n’atteignons pas notre objectif de vente. Nous sommes donc plus déterminés que jamais à faire de février un mois incroyable pour nous. «

Grâce à Colbert et à son émission, la librairie a reçu un coup de pouce inattendu.

« Les grandes entreprises ne sont pas celles qui ont le plus besoin de notre soutien en ce moment », a déclaré Colbert avant de diffuser l’annonce. « Ce sont les petites entreprises qui ont été les plus touchées par cette pandémie. Bien sûr, une petite entreprise ne pourrait jamais se permettre les millions de dollars qu’il en coûterait pour produire et diffuser une publicité sur CBS ce soir, c’est pourquoi nous ici à ‘The Late Show ‘ont décidé de n’en choisir qu’un et de le leur donner. «

Cela a pris une petite entreprise locale en difficulté et l’a transformée en une librairie envahie avec plus de commandes que le personnel ne pouvait l’imaginer.

Comment Sam Elliott et Tom Hanks se sont-ils impliqués?

L’annonce commence par un homme sautant d’un avion, faisant du parachutisme et atterrissant à côté de la librairie. Alors qu’il raconte, la voix profonde de l’acteur Sam Elliot vous garde accroché tout le temps, alors que l’écriture créative vous attire.

Vers la fin de l’annonce, Hanks, que l’on appelle un client satisfait, montre ses livres préférés de la librairie, qui reflètent ses rôles dans des films comme «Saving Private Ryan».

Hanks crie ensuite et remercie la librairie en disant: « Foggy Pine Books a la meilleure sélection de tout Boone. »

La publicité se termine par un petit jingle sur la librairie chanté par Hanks lui-même, avant qu’Elliott ne dise à la caméra: « Votre aventure vous attend. »

Ce n’est un secret pour personne que «The Late Show» a appelé les deux acteurs à aider car ils savaient que leur implication ferait passer la publicité au niveau supérieur. Et il serait difficile pour quiconque connaît le rôle de Hank en tant que super magnat de la librairie dans le film de 1998 « You’ve Got Mail » de ne pas trouver son rôle particulièrement attachant et captivant.

L’impact de l’annonce et l’avenir des livres Foggy Pine

Assez immédiatement, les revenus et les commandes de la librairie ont explosé. Une petite librairie qui ne parvenait pas à atteindre son objectif mensuel le surpassait maintenant par centaines.

«Nous avons reçu près de 2 000 commandes dans la semaine qui a suivi la diffusion de notre annonce et nous avons pu traiter 1 392 livres», a déclaré Ruthless dans le message de transparence du magasin en mars.

Depuis la première diffusion de l’annonce, les gens de Foggy Pine Books ont embauché cinq nouveaux membres du personnel et ont été «submergés» par le traitement de toutes les commandes qu’ils ont reçues.

«Nous avons été touchés par l’effusion d’amour et d’ordres des gens de tout le pays. Cela a été une course folle et nous sommes reconnaissants pour chaque commande, e-mail et appel téléphonique de nos fans », a déclaré Ruthless.

Ils ont ralenti dans les commandes depuis qu’ils ont atteint un sommet. Cependant, ils dépassent toujours leurs objectifs et se portent bien. Ruthless a déclaré qu’elle espérait construire une plus grande communauté et rencontrer de nouvelles personnes tout au long du processus.

Nous sommes tous à la recherche de la petite librairie qui pourrait à Boone, en Caroline du Nord – Foggy Pine Books!

