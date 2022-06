Comment Tom Cruise arrive à le laisser prendre tous ses coups à risque

Curiosités

Avec autant de films d’action que meilleur pistolet Oui Mission impossiblel’acteur a commencé à être de plus en plus célèbre pour avoir risqué sa vie à chacun des tournages.

© GettyTom Cruise vient de vivre le meilleur week-end au box-office de sa carrière.

Il y a moins d’une semaine, avec la première de Top Gun : Maverickle nom de Tom Croisière il a de nouveau traversé les vastes champs d’internet, avec des nouvelles liées à chacune des séquences de cascades qu’il a faites. C’est que, depuis quelque temps, la star de Mission impossible Il se caractérise par le fait de mettre sa vie en jeu pour le plaisir et l’adrénaline de faire le maximum possible dans chacune des scènes qu’il filme.

La grande question est de savoir comment, dans un monde où l’assurance-vie devient de plus en plus chère et où pratiquement personne ne veut prendre de risques dans l’industrie, une personne comme Tom Croisière il parvient à s’en tirer et à faire chacune des scènes qu’il a envie de faire. La personne chargée de répondre à cette question était son collègue Matt Damonlors d’un entretien avec Conan O’Brien dans lequel il a révélé une conversation que les deux avaient eue.

L’acteur de la saga de Jason Bourne Il a dit qu’il avait découvert qu’il avait peur des hauteurs et qu’après un voyage à Dubaï en 2004, il n’avait plus jamais fait de scène impliquant d’être très haut. Par coïncidence, quelque temps après Tom Croisière va rouler Protocole fantôme et sauter d’un immeuble, les acteurs ont partagé un dîner. « Je l’ai coincé et lui ai dit : ‘J’ai le vertige, dis-moi comment tu as fait ça' »se souvient Matt Damon.

Ainsi, il a souligné que la star de Mission impossible clairement « Je voulais en parler » et a souligné que cela faisait environ 15 ans « sonnerie » de le faire jusqu’à ce qu’il le puisse enfin. D’après l’histoire de Damon, Croisière il lui a dit: « D’accord, je suis allé voir le gars de la sécurité et j’ai dit: » C’est ce que je vais faire. Je lui ai tout expliqué. Le gars de la sécurité dit : ‘Tu ne peux pas faire ça. C’est très dangereux' », tout en hochant la tête aux explications de celui qui avait sa vie en charge. Cependant, loin de lui prêter attention, Tom Croisière il était chargé de chercher une autre personne responsable jusqu’à ce qu’il en trouve finalement une qui lui a donné la permission de le faire.

+La séquence impossible de Top Gun : Maverick

Dans le dernier film sorti au cinéma en tant que Tom Croisière dans votre distribution, Top Gun : Maverick, il y avait un exemple clair de ce dont cet acteur est capable quand quelque chose lui passe par la tête. Après avoir suivi un cours d’aviation pour pouvoir piloter des navires militaires, il monte dans un avion de combat avec l’un des meilleurs pilotes de l’US Navy, pour effectuer un tir à 50 mètres du sol, à plus de 800 kilomètres à l’heure. Comme il est clair que personne ne voulait monter dessus, ils ont mis en place un système de caméra pour qu’il puisse être filmé en vol et avoir des plans pour le film. comme il l’a rappelé Joseph Kosinskile réalisateur du film Le journaliste hollywoodien, il y a des moments où l’acteur ne peut cacher son sourire, dans des séquences où il était censé rester sérieux. As-tu remarqué?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂