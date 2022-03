Comment TikToker Brittany Jade a guéri son mariage après le divorce

Le mariage est plein de hauts et de bas pour tout le monde, mais avec ce couple sur TikTok, c’était plus stupéfiant que pour la plupart.

Le TikToker Brittany Jade, ou @brittanyjade___, compte plus de 2 millions de followers sur le compte TikTok où elle et son mari, Wyland, ont partagé leur histoire tumultueuse.

TikToker Brittany Jade a réparé son mariage même après un divorce amer de 100 000 €.

Le TikTok qu’elle a posté a parcouru les hauts et les bas de toute leur relation, en commençant par leur rencontre et en continuant tout au long de leur voyage de rencontres, de mariage, d’avoir des enfants, de divorcer et – après un certain temps de croissance – de revenir ensemble.

Le TikTok a complètement explosé, et maintenant le couple plus fort que jamais sert un peu d’inspiration à ceux des 2 millions de followers de Brittany Jade qui travaillent à travers leurs propres relations difficiles, comme elle une fois.

Le montage inspirant était sous-titré, « Notre histoire d’amour de 13 ans en 1 min. » Jade a également ajouté une ligne de réflexion supplémentaire : « Ce qui vous est destiné vous reviendra toujours. »

Le TikTok commence là où le couple s’est rencontré pour la première fois.

Déjà, ce n’était pas la situation idéale. Jade a partagé qu’elle et son mari se sont rencontrés « tout droit sortis de cure de désintoxication » alors qu’ils n’avaient que 19 ans.

Ils vivaient dans une maison sobre en Californie à l’époque, mais, malheureusement, ils ont été expulsés de la maison lorsqu’il est apparu que le couple avait commencé à sortir ensemble.

Après cela, partage Jade, ils se sont retrouvés sans abri – et ce n’est pas le seul obstacle auquel ils seraient confrontés en tant que couple pendant plusieurs années.

Malheureusement, pendant cette période, Jade partage qu’elle et son mari avaient également du mal à rester sobres à ce stade déjà difficile.

Elle écrit: « Nous finissons tous les deux par rechuter et je me retrouve à l’hôpital à cause de ma consommation d’alcool. »

Après cela est venu leur première rupture. Jade est retournée dans le Wisconsin et le couple a rapidement mis fin à leur relation.

Les choses ont commencé à s’améliorer pendant un certain temps.

Seulement deux jours après la première rupture, Wyland a apparemment réalisé son erreur et il a acheté un aller simple pour le Wisconsin pour arranger les choses avec elle.

Et ça a marché ! Le couple s’est marié à seulement 22 ans avec un mariage sobre, ce qui montre que – au moins pendant un certain temps – ils s’amélioraient avec leurs luttes contre la dépendance.

Et donc le couple a déménagé ensemble en Californie, où ils ont fondé leur famille : d’abord une fille, puis des jumeaux !

Selon le récit de Brittany Jade, cette période de leur vie ensemble a peut-être été la plus heureuse qu’ils aient jamais été. Mais cela ne durerait pas éternellement.

Après le plus haut le plus haut est venu un bas tout aussi mauvais.

Ici, Jade entre au cœur de leurs problèmes conjugaux; cependant, elle choisit de les garder relativement vagues dans cette vidéo. Ils expliquent qu’après la naissance des jumeaux, leur « mariage devient extrêmement toxique ».

Jade ajoute: « Je déménage, nous traversons un divorce de 100 000 € et nous n’avons aucun contact. »

Alors que dans cette vidéo, elle n’explique pas les détails de leur divorce ni pourquoi ils n’ont pas eu de contact, d’autres vidéos sur son TikTok expliquent qu’elle était à nouveau aux prises avec une dépendance.

Selon un récent TikTok qu’elle a téléchargé pour l’anniversaire de son aîné, Jade avait perdu la garde de ses enfants et s’était vu imposer une ordonnance d’interdiction jusqu’à ce qu’elle puisse retrouver la sobriété.

Et, semble-t-il, c’est exactement ce qui s’est passé.

Le couple a pris son temps à part, mais a réalisé qu’ils appartenaient ensemble.

La ligne suivante de leur histoire virale explique qu’ils n’ont pas laissé ce divorce les détruire individuellement.

Jade a écrit : « nous prenons une année entière pour faire un travail interne approfondi sur nous-mêmes individuellement. »

Et le temps qu’ils ont consacré à leurs luttes individuelles les a rendus prêts à redevenir un couple – et une famille !

Jade termine le Tiktok en écrivant: « Un an plus tard, nous nous reconnectons après avoir réalisé à quel point nous avions changé et grandi… et aujourd’hui, notre famille de cinq personnes est de retour et plus forte que jamais. »

Les téléspectateurs ont été profondément émus par leur histoire.

Beaucoup ont laissé des commentaires de soutien sur la vidéo ou ont loué leur inspiration en tant que couple.

L’un des meilleurs commentaires a assez bien résumé leurs luttes en pensant : « Wow, c’est la définition de « l’enfer et le retour », n’est-ce pas ? Bravo à tous pour votre persévérance.

Un autre commentateur a loué leur travail acharné dans la relation, écrivant: « La preuve que lorsque les gens sont prêts à faire le travail intérieur, ils peuvent s’épanouir ensemble et se pardonner comme le fait la famille. »

Un autre commentaire a sympathisé avec le stress supplémentaire qui élève les enfants ajoute à une relation, en disant: «D’accord, mais normalisez à quel point les relations deviennent DURES lorsque vous avez un bébé. Nous venons juste de le traverser maintenant après un an et demi, et c’était SOMBRE.

Il est clair que, qu’ils voient quelque chose dans ces deux-là qui s’applique à leurs propres luttes ou non, ils sont un merveilleux exemple de la persévérance de l’amour !

Amanda Hartmann est écrivain et stagiaire en rédaction chez YourTango qui écrit sur le divertissement et l’actualité.