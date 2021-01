Comment Thor et Darcy Lewis ont changé à cause de l’amitié de Natalie Portman et Kat Dennings

WandaVision continue de servir une surprise après l’autre concernant la nature de la réalité décrite dans la série. L’une des dernières surprises les plus appréciées a été le retour de Kat Dennings dans le rôle de Darcy Lewis, le Thor scientifique résident de la franchise et expert snarker impassible. Dans une récente interview, Dennings a révélé comment Darcy était à l’origine destiné à jouer un rôle à deux bits dans le premier Thor film avec peu d’attentes de revenir au MCU pour les futurs films.

« Ce qui est intéressant, c’est … et Thor était comme il y a 10 ans, donc je ne pense pas que ça les dérangerait si je parle de ça. Dans le processus de répétition, parce que pour Thor, c’est comme son histoire donc c’était vraiment il faut créer et c’est très compliqué. Pour tous ceux qui connaissent les trucs de Thor, c’est comme le norrois. [are] dieux. Il y a des trucs. Là [are] des trucs arc-en-ciel, et vous devez le faire en quelque sorte ancré, donc il y a beaucoup de répétition pour les acteurs. «

« L’écrivain[s] et les gens de Marvel viendront aux répétitions et nous regarderont interagir et dire les lignes. Mon rôle, Darcy, était à l’origine, comme deux scènes, et elle n’était littéralement qu’une stagiaire, juste là pour rebondir sur d’autres personnes. C’était le plus beau jour de ma vie. Je ne pouvais pas croire que ces gens m’aient embauché et comme je les ai dupés d’une manière ou d’une autre [to hire] moi. »

Dans Thor, Darcy Lewis a été présenté comme stagiaire à Jane Foster, le personnage de Natalie Portman du film. Le but principal de Darcy était essentiellement de prendre la place du public tandis que Jane se lançait dans des explications scientifiques concernant la création du portail interdimensionnel qui a débarqué Thor sur Terre. Selon Dennings, sa relation antérieure avec Natalie Portman a inspiré les scénaristes à donner à son personnage plus à faire à l’écran qui est finalement devenu un rôle de soutien à part entière.

« Parce que Natalie et moi sommes déjà amis, je m’en souviens exactement. Je marche dans la pièce et je suis très timide. Je suis entré et je me suis assis et Natalie n’était pas encore arrivée et tout le monde était si gentil. Natalie est entrée et je me suis assis sur mes genoux parce que nous sommes amis. Je pense que notre amitié a commencé à les infecter [like] sa pureté et son amour. Lentement, Darcy est devenu plus impliqué, et je me suis dit « pourquoi m’ajoutent-ils à des scènes? » C’est un peu ce qui s’est passé. Si je suis honnête, la magie de l’amitié est la raison pour laquelle je suis ici aujourd’hui. «

Grâce à la chimie innée entre Jane et Darcy, Kat Dennings s’est retrouvée à revenir pour la seconde Thor film, et maintenant WandaVision. Il reste à voir si le personnage apparaîtra dans le prochain Thor: l’amour et le tonnerre pour reprendre sa place aux côtés de Jane.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme Agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. Nouveaux épisodes diffusés les vendredis sur Disney +.

