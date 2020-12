Comment «  The Office  » a changé la vie des acteurs, y compris John Krasinski et Kate Flannery

Le bureau diffusé il y a 15 ans, mais la série comique reste très populaire parmi les fans. L’émission NBC a certainement changé la vie de nombreux fans, mais Le bureau a également affecté de manière significative tous ceux qui y ont travaillé. Découvrez l’impact Le bureau eu sur des acteurs comme John Krasinksi et Kate Flannery.

Brian Baumgartner a exploré ce qui rend « The Office » spécial sur son podcast

En juillet 2020, Baumgartner a présenté au monde Une histoire orale du bureau, un podcast qui «tire le rideau sur ce qui a permis de créer cette force imparable dans la culture populaire américaine».

Tout au long de l’émission de 12 épisodes, Baumgartner s’est entretenu avec les acteurs et l’équipe de Le bureau pour comprendre la popularité de l’émission, même après toutes ces années. Ce faisant, Baumgartner a également découvert comment Le bureau changé à jamais la vie de beaucoup.

Kate Flannery a rencontré son petit ami sur le tournage de ‘The Office’

Comme l’a souligné Baumgartner dans «Qui devrait être le patron?» épisode du podcast, « Cette émission a changé non seulement notre carrière, mais toute notre vie. »

Kate Flannery a joué Le bureauLa résidente ivre, Meredith Palmer. Tout en travaillant sur le spectacle, Flannery a rencontré le photographe Chris Haston sur le plateau.

« Non seulement j’ai arrêté d’attendre les tables – j’ai rencontré mon petit ami dans l’émission », a déclaré Flannery à Baumgartner. «Nous sommes ensemble depuis 14 ans et il est le meilleur.

Flannery a parlé de ses petits amis dans le passé, ajoutant: « Vous ne voulez rencontrer aucun des gars avec qui je suis sorti. » Heureusement, Flannery a trouvé un gagnant à Haston. Les deux restent en couple aujourd’hui.

John Krasinski a construit sa vie grâce à ‘The Office’

John Krasinski, qui est maintenant un cinéaste accrédité, attribue également tout son succès son rôle sur Le bureau.

« [The Office] est mon tout », a déclaré Krasinski. «Ce spectacle a changé toute ma vie. J’avais 23 ans quand ça a commencé, donc je n’avais même pas vraiment formé une identité de qui j’étais. Du point de vue de ma carrière, j’ai eu plus d’opportunités que je n’aurais jamais rêvé d’en avoir grâce à cette émission.

Sur un plan plus personnel, dit Krasinski Le bureau lui a donné cette «pierre angulaire par excellence» sur laquelle il a pu se tenir debout et construire le reste de sa vie.

Greg Daniels a favorisé une communauté de talents, ouvrant des portes aux écrivains et aux éditeurs

La rédactrice en chef Claire Scanlon a attribué au producteur Greg Daniels la création d’une communauté d’écrivains et d’éditeurs capables de travailler ensemble à n’importe quel titre.

«J’appelle ça aller à l’Université de Greg Daniels», a-t-elle plaisanté. «Il était notre professeur, puis nous avons tous tiré et sommes allés ailleurs [after the show] mais nous nous sommes tous souvenus.

Scanlon a déclaré que le «raccourci» développé parmi les écrivains et les éditeurs leur permettait de travailler facilement ensemble sur de futurs projets.

Mike Schur a eu une expérience similaire à «l’Université de Greg Daniels».

«Il m’a appris à écrire», a déclaré Schur à propos de son temps à travailler avec Daniels. Aujourd’hui, Schur est l’un des plus grands créateurs de la télévision, proposant des émissions comme Parcs et loisirs et Le bon endroit vivre.

Tous les collègues de Daniels étaient d’accord – il était doué pour rassembler les gens et les équipes. Comme Michael Scott, Daniels était un bon patron.