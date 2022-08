Comment tester les fonctionnalités expérimentales de YouTube avant tout le monde

Essayez les nouvelles fonctionnalités YouTube avant tout le monde, il vous suffit d’être abonné à YouTube Premium et de suivre notre tutoriel.

En présence de plateformes vidéo de plus en plus nombreuses, Google est obligé de tester de nouvelles fonctionnalités et des fonctionnalités pour que YouTube ne tombe pas à l’eau. Sans aller plus loin, l’ajout des soi-disant Shorts n’a été la faute de rien de plus et rien de moins que TikTok, une application qui a déjà réussi à surpasser Facebook et WhatsApp en téléchargements.

Afin de ne pas faire de faux pas, ou « gâcher » expérience de visionnage offerte à ses utilisateurs, YouTube a une section appelée « Essayez les nouvelles fonctionnalités expérimentales »une fonction qui permet d’accéder à des fonctionnalités et des outils qui n’ont pas encore été publiés Au grand public.

Si vous êtes intéressé essayez les fonctionnalités expérimentales de YouTube avant tout le monde, vous ne devez télécharger aucune application spéciale sur votre appareil mobile, car vous aurez la possibilité d’y accéder à partir de l’application YouTube officielle. Continuez à lire ici, nous vous montrerons étape par étape comment tester ces fonctionnalités depuis votre téléphone ou votre tablette.

Essayez les fonctionnalités expérimentales de YouTube sur votre mobile

Avant de vous montrer le tutoriel que vous allez devoir faire, il est important de préciser que cette fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs disposant d’un abonnement YouTube Premium actif. Vous n’avez pas YouTube Premium ? Ne désespérez pas, vous pouvez obtenir 4 mois gratuits ici.

Sans plus tarder, voici le pas à pas que vous devrez effectuer afin d’accéder aux fonctions expérimentales de YouTube :

Vous devrez d’abord ouvrez l’application YouTube depuis votre mobile.

depuis votre mobile. Une fois à l’intérieur, vous devez cliquer sur votre compte qui se trouve dans le coin supérieur droit de l’écran.

qui se trouve dans le coin supérieur droit de l’écran. Par conséquent, vous devrez donner l’option qui dit « Vos avantages Premium ».

Entrez dans la section intitulée « Essayez les nouvelles fonctionnalités ».

Et enfin, cliquez sur le bouton qui dit « Tester ».

Si, pour une raison quelconque, vous ne trouvez pas l’option qui vous permet d’accéder aux fonctions expérimentales de YouTube, vous pouvez cliquer sur le lien que nous vous laissons à la fin de ce paragraphe pour accéder à cette section.

Fonctionnalités expérimentales de YouTube

Cela vaut la peine d’ajouter que YouTube teste généralement de nouvelles fonctionnalités chaque mois. De plus, il y a des moments où diverses fonctions expérimentales sont ajoutées. Veuillez noter que vous pourrez activer toutes ces fonctionnalités (si disponibles) en même temps.

Les fonctionnalités expérimentales de YouTube peuvent-elles être testées sur des ordinateurs ?

La réponse à cette question peut être « Oui » Oui « Non ». Selon la fonctionnalité disponible pour les tests, cela dépendra si la fonctionnalité est prise en charge uniquement pour les appareils mobiles ou si elle peut également être testée sur le bureau.

De la même manière, YouTube précise très clairement quelle est la fonctionnalité de la nouvelle fonctionnalité testée. En bref, vous pouvez voir en un coup d’œil ce que fait cette fonction, ainsi que les appareils avec lesquels elle est compatible.

Sans beaucoup plus à ajouter à cet égard, il est essentiel de préciser que Ces types d’expériences ont généralement une durée limitée., Qu’est-ce que ça veut dire? Qu’au bout d’un moment ils ne sont plus disponibles (ils sont automatiquement désactivés).

